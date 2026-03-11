Täyden ruudun Xbox-tila saapuu Windowsiin huhtikuussa

Hiljattain uutisoimme siitä, miten Microsoft on tuomassa PC-pelit osaksi tulevaa Project Helix -työnimellä kulkevaa, seuraavan sukupolven Xbox-konsoliaan.

Mutta samalla Microsoft yhdistää myös Xboxia tiukemmin osaksi Windowsia, sillä jo huhtikuussa Windows 11 -tietokoneille saapuu "Xbox-tila" eli Xbox Fullscreen Experience.

Xbox-tila tarjoaa peliohjaimille optimoidun, koko näytön pelikokemuksen, jossa käyttäjät voivat selata pelikirjastoaan, käynnistää pelejä ja vaihtaa sovellusten välillä helposti - muistuttaen Steamin Big Picture -tilaa sekä tietysti sitä, miltä oikean Xboxin käyttäminen tuntuu.

Xbox-tila oli alun perin kehitetty käsikonsolimaisille laitteille, kuten Asus ROG Ally X:lle, mutta nyt se laajenee myös perinteisiin kannettaviin ja pöytäkoneisiin. Käyttäjät voivat aktivoida tilan esimerkiksi Windows-näppäin + F11 -näppäinyhdistelmällä, jonka jälkeen työpöytä muuttuu Xboxin aloitusnäytöksi.



Kaikki PC-pelit - myös muista kauppapaikoista, kuten Steamista - ovat käytettävissä samassa näkymässä, ja pelaajat voivat helposti siirtyä pelistä toiseen. Paluu työpöydälle onnistuu yhdellä näppäimen painalluksella ilman järjestelmän uudelleenkäynnistystä.

Microsoftin tavoitteena on yhdistää Xboxin ja Windowsin pelialustat entistä tiiviimmin. Yhtiön uusi Game Development Kit (GDK) mahdollistaa kehittäjille pelin luomisen Windowsille siten, että sama peli on automaattisesti yhteensopiva myös tulevan sukupolven Xboxin kanssa.

Aiheesta uutisoineen Engadgetin mukaan täyden ruudun Xbox-tila saapuu huhtikuussa "valikoiduille markkinoille", joten täyttä varmuutta ei ole siitä, tuleeko tila käyttöön myös Suomessa jo keväällä.