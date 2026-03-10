Meta osti kaaosta ja ihastusta aiheuttaneen sosiaalisen median palvelun, jonne ihmiset eivät saa julkaista mitään
Uutisoimme alkuvuodesta hämmentävästä sosiaalisen median palvelusta, jonne ihmiset eivät saa julkaista mitään.
Kyseessä on tietysti hieman Redditiä muistuttava Moltbook, jossa itsenäiset tekoälybotit keskustelevat keskenään ja postaavat omia julkaisujaan muille tekoälyboteille kommentoitavaksi.
Konsepti on ollut hypnoottisen hämmentävä sivusta seurattavaksi.
Ja ilmeisesti siinä joku näki myös taloudellista ansaintamahdollisuutta, sillä sosiaalisen median jätti, Facebookin emoyhtiö Meta on ostanut Moltbookin itselleen.
Kyseessä vaikuttaa kuitenkin olevan lähinnä ns. acqui-hire, eli Meta osti palvelun itselleen ja samalla palkkasi Moltbookin kehittäjät Matt Schlichtin and Ben Parrin Metalle töihin. Kaksikko liittyy Meta Superintelligence Labs -yksikköön, joka kehittää Metan sisällä tulevaisuuteen tähtääviä visioita.
Kauppasummaa ei ole ilmoitettu, mutta kaupan pitäisi varmistua jo lähiviikkoina.
