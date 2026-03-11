Viking Line joutunut tietomurron kohteeksi
Varustamo Viking Line on joutunut tietomurron kohteeksi, jossa asiakkaiden tietoja on viety, kertoo Iltalehti.
Viking Linen viestintäpäällikkö Christa Grönlund kommentoi sähköpostitse Iltalehdelle, että tietomurto koskee niin sanottuja pre order ‑ennakkotilauksia, joissa matkustajat voivat tilata tax free ‑tuotteita ennen matkaa.
Tietomurto ei ole tapahtunut Viking Linen omassa päärekisterissä, vaan alihankkijan järjestelmässä. Tietomurto koskee siis rajatumpaa joukkoa, joka on käyttänyt nimenomaan ennakkotilauspalvelua.
Viking Line selvittää parhaillaan tapahtunutta, ja on tehnyt siitä ilmoituksen Traficomille ja Tietosuojavaltuutetulle.
Iltalehden mukaan keskiviikkona tieto levisi eri netin kanavissa, joissa väitettiin tietomurron koskeneen koko yhtiön asiakastietokantaa. Viking Line kiistää tämän.
Vääriin käsiin on mahdollisesti joutunut asiakkaiden yhteystietoja, tilaushistoriaa ja matkustustietoja. Mahdollisesti myös maksutiedot ovat voineet päätyä vääriin käsiin, jos niitä on säilytetty järjestelmässä. Viking Line kuitenkin lupaa pian tiedottaa asiakkaita, kun tarkemmat tiedot ovat selvillä.
