Yksi suosituimmista deittisovelluksista yhdistää parit jatkossa tekoälyn avulla

Deittisovellusten markkinoilla käydään kovaa kilpailua käyttäjien suosiosta, ja yritykset pyrkivät kehittämään uusia tapoja tehdä kumppanin etsinnästä mielekkäämpää ja tehokkaampaa. Tuorein askel tällä saralla on Bumblen uusi tekoälyavustaja Bee, jonka tavoitteena on siirtää deittailua pois perinteisestä pyyhkäisymekaniikasta kohti hieman perinteistä Napakympin formaattia.

Bloombergin mukaan Bumble esitteli uuden tekoälyavustajansa osana yhtiön tuoreinta tulosraporttiaan. Tekoälyavustaja on parhaillaan sisäisessä testivaiheessa ja sen on tarkoitus tulla laajempaan käyttöön lähiaikoina. Bee toimii käyttäjien henkilökohtaisena deittailuoppaana: Bumbleen liityttäessä tekoäly käy käyttäjän kanssa perehdyttävän keskustelun, jossa kartoitetaan arvoja, parisuhdetavoitteita, kommunikaatiotyyliä, elämäntapaa ja deittailumotiiveja. Näiden tietojen pohjalta Bee pyrkii löytämään mahdollisimman osuvia kumppaniehdotuksia.



Kun Bee löytää kaksi yhteensopivaa käyttäjää, molemmat saavat sovelluksessa ilmoituksen, jossa perustellaan, miksi he voisivat sopia hyvin yhteen. Käyttäjille tarjotaan Been laatima yhteenveto yhteisistä arvoista ja tavoitteista, ja he voivat tämän jälkeen aloittaa keskustelun suoraan sovelluksessa. Tavoitteena on vähentää turhautumista, jota pelkkään ulkonäköön perustuva pyyhkäisykulttuuri on aiheuttanut, erityisesti nuorten käyttäjien keskuudessa.

Tekoälyn hyödyntäminen ei rajoitu pelkästään kumppaniehdotusten tekemiseen. Bumble suunnittelee Been avulla myös uusia tapoja kerätä palautetta käyttäjien aiemmista yhteyksistä sekä tarjota esimerkiksi treffiehdotuksia ja muita yksilöllisiä vinkkejä. Tekoäly mahdollistaa entistä monipuolisemman tiedon keräämisen käyttäjistä, mikä puolestaan parantaa osumien laatua ja käyttäjäkokemusta.

Tekoälyä tuodaan vauhdilla deittipalveluihin muutenkin. Mutta sillä on myös varjopuolensa, sillä käyttäjät ovat itsekin aktivoituneet tekoälyn käytössä ja saattavat käydä vaikkapa ChatGPT:n avustamana keskusteluja potentiaalisten kumppaneidensa kanssa. Tästä tietysti seuraa ongelmia, jos kielellisesti lahjakkaalta vaikuttava kumppani ei olekaan sellainen todellisuudessa - ja asia paljastuu vasta treffeillä.