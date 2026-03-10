Blueskyn toimitusjohtaja vaihtuu

Varsin vauhdikkaasti kasvanut sosiaalisen median "vaihtoehtoinen" palvelu Bluesky vaihtaa toimitusjohtajaansa.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut koko sen julkisen toiminnan ajan Jay Graber, joka astuu nyt sivuun. Graber ei suinkaan jätä yhtiötä, vaan hän siirtyy Blueskyn kehitysjohtajaksi.

Graber on entinen ohjelmoija, joka on kertonut palvelun teknisistä kehitysaskeleistakin hyvin innostuneesti ja yksityiskohtaisesti koko Blueskyn kasvutarinan ajan.

Bluesky on kehittänyt hajautettua sosiaalisen median mallia, joka poikkeaa Mastodonin käyttämästä hajautetusta mallista. Se on myös tarjonnut some-käyttäjille tavallaan hitaamman tavan käyttää sosiaalista mediaa, sillä palvelu on lähtökohtaisesti "ilman algoritmeja" eli kaikki julkaisut näkyvät aikajärjestyksessä ja vain niiltä tileiltä, joita käyttäjä seuraa.

Some personal news: I'm transitioning from CEO to a new role as Bluesky's Chief Innovation Officer! I'm excited to welcome @toni.bsky.team as our interim CEO.

More here: bsky.social/about/blog/0...



[image or embed] -- Jay 🦋 (@jay.bsky.team) 9. maaliskuuta 2026 klo 21.08

Toni Schneider ottaa väliaikaisen toimitusjohtajan vastuun Blueskyssa, kunnes yhtiön hallitus on saanut valittua uuden, pysyvän toimitusjohtajan yhtiölleen.

Blueskylla on nykyisin noin 40 miljoonaa aktiivista kuukausittaista käyttäjää. Myös AfterDawnilla on Blueskyssa virallinen tili, jonne julkaisemme kaikki uutisemme.