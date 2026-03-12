Google Maps mullistuu: Gemini-tekoäly tekee kartasta keskustelukumppanin ja tuo 3D-navigoinnin

Google on ilmoittanut merkittävistä uudistuksista Google Maps -karttasovellukseensa, jotka lupaavat muuttaa sekä navigoinnin että hakukokemuksen entistä älykkäämmäksi ja visuaalisesti havainnollistavammaksi. Uusien päivitysten taustalla on vahva panostus tekoälyteknologiaan, erityisesti Gemini-mallien hyödyntämiseen.



Navigoinnin suuri muutos

Ensimmäinen laajasti odotettu uudistus on Immersive Navigation (navigoinnin visuaalinen ja toiminnallinen uudistus), jota Google kuvaa suurimmaksi navigointipäivityksekseen yli vuosikymmeneen. Immersive Navigation tuo käyttäjille kolmiulotteisen karttanäkymän, jossa rakennukset, sillat ja maastonmuodot näkyvät aiempaa havainnollisemmin.

Myös ajamiseen tärkeät yksityiskohdat, kuten ajokaistat, suojatiet, liikennevalot ja stop-merkit, korostuvat kartalla. Uudistuksen avulla kuljettajien on helpompi ennakoida tulevia käännöksiä ja kaistanvaihtoja, mikä parantaa sekä turvallisuutta että ajomukavuutta.

Immersive Navigation ei jää pelkkiin visuaalisiin parannuksiin. Kartta pystyy zoomaamaan automaattisesti esimerkiksi monimutkaisten risteysten kohdalla, ja läpinäkyvät rakennukset helpottavat reitin seuraamista. Lisäksi ääniohjausta on kehitetty luonnollisemmaksi ja informatiivisemmaksi: reittiohjeet ovat entistä selkeämpiä ja lähempänä ihmisen puhetta. Navigoinnin tukena on myös mahdollisuus esikatsella määränpäätä Street View -kuvien avulla sekä saada tietoa esimerkiksi sisäänkäynneistä ja pysäköintipaikoista.

Reaaliaikaisuus on keskeinen osa päivitystä. Google Maps kertoo jatkossa entistä tarkemmin vaihtoehtoisten reittien eduista ja haitoista, kuten ruuhkista, tietulleista tai mahdollisista viivästyksistä. Tietoa kerätään muun muassa käyttäjiltä, joka tuottaa päivittäin yli kymmenen miljoonaa raporttia liikennetilanteesta, onnettomuuksista ja tietöistä.



Keskustelu kartan kanssa

Toinen suuri uudistus on tekoälypohjainen Ask Maps -toiminto (keskusteleva haku), joka mahdollistaa käyttäjille aiempaa monimutkaisempien ja tilanteeseen liittyvien kysymysten esittämisen.

Gemini-tekoälyyn pohjautuva keskustelutoiminto antaa vastauksia esimerkiksi kysymyksiin siitä, missä voi ladata puhelimen akun ilman jonottamista, löytyykö tiettyä aktiviteettia tarjoavia paikkoja lähistöltä tai mitä kiinnostavia pysähdyspaikkoja kannattaa harkita pitkän ajomatkan varrella. Ask Maps osaa hyödyntää käyttäjän aiempia hakuja ja suosikkeja, mikä mahdollistaa entistä personoidummat neuvot ja suositukset.

Ask Mapsin avulla reittien ja matkapäivien suunnittelu helpottuu, sillä tekoäly tarjoaa ehdotuksia ja vinkkejä muiden käyttäjien arvostelujen ja laajan tietokannan perusteella. Esimerkiksi ravintoloiden kohdalla palvelu voi suositella vaihtoehtoja ja mahdollistaa pöytävarauksen suoraan sovelluksesta.

Milloin Suomeen?

Uudet ominaisuudet julkaistaan ensin Yhdysvalloissa ja Intiassa Android- ja iOS-laitteille, ja niiden on määrä laajentua myöhemmin myös työpöytäversioon sekä autoihin, joissa on Googlen sisäänrakennettu järjestelmä, kuten Android Auto ja Apple CarPlay.





Vaikka maailmanlaajuinen laajennus on luvassa tulevina kuukausina, Google ei ole vielä vahvistanut tarkkaa aikataulua Suomen julkaisulle tai sille, milloin Ask Maps oppii ymmärtämään suomen kieltä. Toki Gemini nykyisellään osaa jo hyvin suomen kieltä, joten tämän osalta laajentuminen ei ole este.