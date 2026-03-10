Päätös tuli: Ticketmasteria ei tarvitse pilkkoa

Yhdysvaltain oikeusministeriö haastoi maailman suurimman lippukaupan Ticketmasterin ja sen emoyhtiön, maailman suurimman konserttijärjestäjän, Live Nationin oikeuteen vuonna 2024.

Live Nationia syytettiin määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä, joka juontaa juurensa vuonna 2010 tapahtuneeseen Live Nationin ja Ticketmasterin fuusioon.

Fuusion seurauksena syntyi jätti, joka omistaa valtavia keikkapaikkoja, jolla on yksinoikeussopimukset suurimpien artistien kanssa ja joka on ainoa taho, joka saa myydä lippuja isoimpien keikkapaikkojen tapahtumiin. Etenkin Yhdysvalloissa Live Nationilla on lähes monopoliasema suurimpiin keikkapaikkoihin ja isoimpiin artisteihin - ja joiden lipunmyynti on yksinoikeudella Live Nationin omistamalla Ticketmasterilla.



Yhdysvaltain oikeusministeriö vaati nostamassaan oikeusjutussa Live Nationin ja Ticketmasterin irrottamista takaisin omiksi yhtiöikseen, jotta markkina avautuisi kilpailulle.

NBC Newsin mukaan Live Nation sovitteli oikeusjutun oikeusministeriön kanssa. Hyväksytyn sovinnon mukaan Ticketmasteria ei tarvitse irrottaa Live Nationista omaksi itsenäiseksi yhtiökseen.

Sovinnon mukaan Ticketmaster luo eräänlaisen lisensoitavan version nykyisestä lippukauppajärjestelmästään, jonka muutkin lippukaupat voivat ottaa käyttöön. Lisäksi Ticketmaster myy 13 ns. amfiteatteri-kokoluokan keikkapaikkaansa (kyseinen kokoluokka vastaa suurinpiirtein Helsingin Olympiastadionin kokoa) ja rajaa jatkossa mm. keikkapaikoilta ja artisteilta perimänsä palkkiot korkeintaan 15 prosenttiin lippujen hinnasta.

Oikeusjuttu ei sinänsä ole vielä täysin taputeltu, vaikka Yhdysvaltain liittovaltion tasolla sovinto jo saatiinkin. Oikeusjutussa oli mukana Yhdysvaltain liittovaltion lisäksi myös Yhdysvaltain osavaltioita - ja ainakin New Yorkin osavaltion yleinen syyttäjä on jo ilmoittanut, että osavaltio jatkaa oikeusprosessia, eikä hyväksy sovintoesitystä omalta osaltaan.

Hämmentäväksi sovinnon tekee myös se, että oikeusministeriö oli solminut sovinnon Live Nationin kanssa kertomatta siitä oikeusjutussa liittovaltiota edustaneelle syyttäjälle tai oikeusistuimelle, jossa juttua käsitellään.