OpenAI tuomittiin musiikkikappaleiden sanoitusten luvattomasta käytöstä

OpenAI:n lakitiimi ei ole selkeästikään ollut hereillä, kun internetin alkuhistoriaa on opetettu koulussa.

Jokainen vuosituhannen taitteen suuria MP3-sotia seurannut tietää, että jos on yksi taho tällä maapallolla, jonka tekijänoikeuksien kanssa ei kannata pelleillä, se on ehdottomasti musiikkiteollisuus.

Mutta niin vain kävi, että viesti ei mennyt perille.

Saksalainen tuomioistuin on tuominnut (saksaksi) tekoälyjätin vahingonkorvauksiin kappaleiden lyriikoiden eli laulujen sanoitusten luvattomasta käytöstä tekoälynsä koulutusmateriaalina.

OpenAI:n haastoi oikeuteen saksalainen musiikkiteollisuuden edunvalvontajärjestö GEMA, joka on tunnettu tällä vuosituhannella hyvinkin aktiivisesta musiikkiteollisuuden etujen puolustamisesta. GEMA onnistui mm. pitämään saksalaisen musiikin kokonaan pois YouTubesta vuosien ajan.



Gema pystyi oikeudessa todistamaan yhdeksän kappaleen sanoitusten päätyneen OpenAI:n tekoälyn koulutusmateriaaliksi. Käytännössä ChatGPT osasi kertoa tekijänoikeudella suojattujen biisien sanat, kun niitä kysyttiin.

Oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, vaan OpenAI voi hakea siihen vielä valituslupaa ylemmältä oikeusasteelta.

Kappaleiden sanoitukset ovat yleisestikin olleet hyvin vapaata riistaa tekijänoikeuksien rikkojille - ja välillä tuntuu, että tavalliset kuluttajatkaan eivät ole ymmärtäneet sanoitusten olevan omia teoksiaan, siinä missä vaikkapa kirjatkin.

Suomessa sanoituksia luvattomasti verkkosivuillaan jaellut henkilö tuomittiin hiljattain ehdolliseen vankeuteen tekijänoikeusrikoksista.