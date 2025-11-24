Telia ulkoistaa lapiotyöt muille - ostaa nyt 10 000 valokuituasiakasta GlobalConnectilta
Telia tiedottaa vahvistavansa asemaansa Suomen valokuitumarkkinassa ostamalla enemmistön GlobalConnectin kuluttajaliittymistä. Kauppa sisältää noin 10 000 valokuituliittymää.
"Liiketoimintakauppa on Telialle luonnollinen askel, kun haluamme strategiamme mukaisesti vahvistaa ydinliiketoimintaamme tarjoamalla suomalaisille laadukkaita yhteyksiä valokuidussa ja mobiiliverkossa. Valokuitu on tämän päivän ja tulevaisuuden tärkeä yhteysteknologia, jolla varmistamme nopeat yhteydet kotitalouksiin", sanoo Telian laajakaista- ja tv-liiketoiminnan johtaja Kalle Muhonen.
Kauppa alleviivaa Telian strategiaa, jossa yhtiön ydinbisnes kuluttajakuidussa on palveluiden myynti, ei välttämättä kaapelin omistaminen.
Tätä tukee se, että Telia siirsi viime vuonna pientaloalueiden valokuiturakentamisen Valokuitusen haltuun, josta Telia omistaa 40 prosenttia. Nyt Telia toimii palveluoperaattorina sekä Valokuitusen että GlobalConnectin verkoissa.
Pari kuukautta sitten uutisoimme Telian liittyvän palveluoperaattoriksi GlobalConnectin valokuituverkkoon eli jo tuolloin asiakkaat pystyivät GlobalConnectin avoimessa valokuituverkossa valita yhteydet ja lisäpalvelut Telialta.
Muutoksella puolestaan GlobalConnect pystyy keskittymään omaan ydinliiketoimintaan eli digitaalisen infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitoon. GlobalConnectin investoinnit Suomen digitaalisten yhteyksien vahvistamiseksi vuoteen 2030 mennessä ovat yhteensä puoli miljardia euroa.
"Olemme erittäin tyytyväisiä, että löysimme uuden kodin kuluttajaliittymillemme. Digitaalisen infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito ovat ydinliiketoimintaamme. Avoin verkko on hyväksi havaittu konsepti, jota olemme toteuttaneet menestyksekkäästi Ruotsissa ja Tanskassa jo vuosia. Asiakkaiden siirtäminen Telialle on luonnollinen askel kohti aidosti avoimen verkkomallin luomista myös Suomessa", sanoo GlobalConnect Oy:n toimitusjohtaja Helena Bergstrand.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.