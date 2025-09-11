Telia osaksi GlobalConnectin avointa valokuituverkkoa

GlobalConnect tiedotti viime vuonna avanneensa valokuituverkkonsa Suomessa avoimeksi. Tämä tarkoittaa, että valokuituverkossa voi olla useita palveluntarjoajia, joiden väliltä kuluttaja voi liittymänsä valita.

Aluksi GlobalConnectin verkossa oli tarjolla vain itsensä lisäksi Bahnhofin, mutta määrä on kasvanut jo useilla vaihtoehdoilla puolentoista vuoden aikana.





Nyt joukkoon liittyy myös Telia, jonka mukaantulo tarjoaa suomalaisille entistä enemmän vaihtoehtoja ja joustavuutta laajakaistapalveluiden valintaan, GlobalConnect kertoo.

"Olemme erittäin iloisia yhteistyösopimuksesta Telian kanssa. Suuren operaattorin mukaan tuleminen vahvistaa entisestään tavoitettamme tarjota asiakkaillemme laaja valikoima palveluntarjoajia. Se myös varmistaa osaltaan kuluttajia hyödyttävästä terveestä kilpailusta markkinoilla", GlobalConnect Oy:n toimitusjohtaja Helena Bergstrand sanoo.

GlobalConnectin mukaan Telian vahva markkina-asema, kattava palveluvalikoima ja laaja kokemus tekevät siitä arvokkaan lisän sen verkkoon. Telian sitoutuminen laatuun ja asiakaskokemukseen tukee erinomaisesti GlobalConnectin pitkäaikaisia tavoitteita.



"Olemme iloisia päästessämme mukaan GlobalConnectin laajaan valokuituverkkoon palveluntarjoajana. Tämä tarjoaa meille erinomaisen mahdollisuuden tarjota turvallisia ja nopeita laajakaistayhteyksiä yhä laajemmalle asiakaskunnalle. Valokuitu on tärkeä teknologia suomalaisille nyt ja tulevaisuudessa. Kattavasta tuoteportfoliostamme löytyy sopivia ratkaisuja kaikille", toteaa Telian laajakaista- ja TV-liiketoiminnan johtaja Kalle Muhonen.

GlobalConnectin mukaan ennen Suomea sen avoin verkko on ollut menestyksekäs jo Ruotsissa ja Tanskassa. Digitaalisen infrastruktuurin ja tietoliikenteen tarjoaja laittaa Suomen valokuituverkkoon yhteensä puoli miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä.