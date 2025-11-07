Päivän diili: Roborockin esteet väistelevä roboimuri 599e

Suomessa menee näin marraskuussa iloisesti sekaisin sekä Singles' Day että Black Friday, kun kaupat yrittävät venyttää koko kuukaudesta yhden suuren alennuskampanjan.

Mutta toisaalta se tarjoaa mahdollisuuden löytää tarjouksia tuotteista, jotka ovat saattaneet olla jo pitkäänkin omalla ostoslistalla.

Nyt yksi tällainen vahvasti etukenoa ottanut tarjous osui hintatutkaamme, kun Roborockin viime vuoden yhtä huippumalleista kaupataan halvemmalla kuin koskaan aiemmin.

Roborock S8 MaxV Ultra sai vuoden 2024 kesällä arvostelussamme neljä tähteä viidestä. Tuolloin moitimme roboa ylihintaiseksi ominaisuuksiinsa nähden, sillä se maksoi arvosteluhetkellä hulppeat 1500 euroa.

Sittemmin mallin hinta on tullut ryminällä alas, johtuen osittain tietysti siitäkin, että Roborockin mallisto on uusiutunut tuon jälkeen ja uudet mallit ovat syrjäyttäneet S8:n. Keväällä ja alkukesästä Roborockin hinta pyöri noin 850-1000 euron haarukassa, kunnes elokuussa 2025 mallin hinta laski ensimmäistä kertaa 699 euron tasolle - jossa se on pysytellyt pitkälti tuon jälkeen.

Mutta nyt kyseistä robottia saisi tarjouksesta 599 eurolla, joka alkaa olemaan mielestämme jo oikeinkin hyvä hinta tästä roboimurista.

Tarjous löytyy täältä:



Roborock S8 MaxV Ultra on siis oman pölysäiliönsä itsestään tyhjentävä, moppaava, oman moppinsa itse puhdistava, esteitä kameralla väistelevä robotti-imuri.

Sillä on käytännössä kaksi heikkoa kohtaa verrattuna vaikkapa parhaimpiin Roborockin uusiin malleihin tai Dreame X50 Ultra Completeen.

Ensinnäkin sen kamerapohjainen esteiden väistely ei ole täysin aukotonta, vaan robotti kompasteli esteisiin kamerasta huolimatta arvostelussamme. Toisekseen sen moppaus pohjautuu moppilevyyn, eikä pyöriviin moppityynyihin, kuten parhaissa moppaavissa roboimureissa.

Mutta toisaalta, hintalappu on sen verran kohdallaan, että tätä uskaltaa jo suositella. Vaikka mallin kamerapohjainen esteiden väistely ei olekaan samalla tasolla parhaiden kilpailijoiden kanssa, on S8 MaxV Ultran hintalappukin merkittävästi kukkaroystävällisempi kuin useimmilla verrokeillaan.

Suosittelemme ehdottomasti lukemaan läpi arvostelumme ennen ostohousujen jalkaan kiskaisemista.

Lemmikkien omistajien kannattaa myös muistaa, että yksi patentti hankaloittaa hieman useimpien roboimureiden soveltuvuutta lemmikkikoteihin. Jos katseet kääntyvät tästä syystä Roomban puoleen, on tuore Roomban mallikin jo tarjouksessa.





Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.