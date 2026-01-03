Tesla ei ole enää maailman suurin sähköautojen valmistaja
Amerikkalainen Tesla menetti vuonna 2025 asemansa maailman suurimpana sähköautojen valmistajana.
Yhtiön myynti kääntyi laskuun Euroopassa ja useissa muissa länsimaissa alkuvuodesta 2025, kun yhtiön toimitusjohtaja Elon Musk alkoi levittämään aiempaakin vahvemmin salaliittoteorioita ja äärioikeistolaisia mielipiteitään, nousten väliaikaisesti myös Yhdysvaltain hallintoon.
Lisää ongelmia Teslalle syntyi loppuvuodesta 2025, kun Yhdysvallat lakkautti maassa vuosia käytössä olleet sähköautojen hankintatuet. Kotimarkkina oli pitkään Teslan yksi tärkeimmistä myynnin kivijaloista, koska kiinalaiset sähköautot ovat olleet kiellettyjä Yhdysvalloissa.
Associated Pressin mukaan Tesla myi vuoden 2025 aikana yhteensä 1,64 miljoonaa täyssähköistä autoa.
Ykköspaikalle nousi kiinalainen BYD, joka myi 2,26 miljoonaa täyssähköistä autoa viime vuoden aikana. BYDin myyntiä siivitti tietysti se, että Kiina on vauhdilla hylkäämässä polttomoottoriautot, eli vetoapua tulee kotimarkkinoilta. Mutta BYD onnistui nappaamaan markkinaosuuksia myös muualta maailmasta, myös Euroopasta ja Suomesta.
Suomessa Autoalan Tiedotuskeskuksen tilastojen mukaan Tesla oli vuoden 2025 kolmanneksi myydyin täyssähkömerkki. Meillä Teslan ohitse kiilasivat Volkswagen-konserniin kuuluvat VW ja Skoda. BYD oli Suomen 12. myydyin täyssähkömerkki.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.