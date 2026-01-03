Pelitietokoneissa tapahtumassa historiallinen muutos: AMD:n suorittimet ohittavat pian Intelin
Pelitietokoneiden maailmassa on tapahtumassa pian historiallinen käänne, mikäli jo pitkään jatkunut trendi jatkuu vielä hetken nykyisellä tahdillaan.
Steamin tuoreimpien tilastojen mukaan lähes ikuiselta vaikuttanut "sinisen tiimin" eli Intelin suoritinten valta-asema pelaajien keskuudessa on murtumassa.
Kilpailijan, "punaisen tiimin" eli AMD:n osuus pelaajien tietokoneissaan käyttämistä suorittimista nousi vuoden 2025 syksyllä jo 40 prosentin tasolle - ja kasvu on vain jatkunut loppuvuoden ajan.
Vuoden 2025 lopulla AMD:n osuus oli tilastojen mukaan loikannut jo 47,27 prosenttiin. Eli mikäli tahti säilyy nykyisellään, AMD olisi ohittamassa Intelin suosituimpana pelitietokoneiden suorittimena jo alkuvuodesta 2026.
Niin kauan kuin Valve on julkaissut Steamin tilastoja, Intel on pitänyt kärkipaikkaa suoritinten osalta itsellään. Vielä viitisen vuotta sitten tilanne olisi kuulostanut täysin uskomattomalta, sillä Intelin noihin aikoihin Intelin osuus Steamin tilastoissa oli reilusti yli 70 prosentin tasolla.
Muisti on järkyttävän kallista, mutta se kelpaa silti
Vaikka muistipiirien hinnat ovat nousseet tähtitieteelliselle tasolle viimeisen muutaman kuukauden aikana, ovat pelaajat silti valmiita sijoittamaan pelitietokoneidensa käyttömuistin (RAM) määrään.
Vielä toistaiseksi yleisin muistin määrä pelitietokoneissa on 16 gigatavua, mutta 32 gigatavun muistilla varustetut tietokoneet ovat nousseet vahvasti - myös loppuvuodesta. 16 gigatavun muistilla varustettujen tietokoneiden osuus kaikista Steam-pelaajien käyttämistä tietokoneista oli vuoden 2025 lopulla 40,14% ja 32 gigatavun osuus nousi jo 39,07% tasolle (nousua edelliseen kuukauteen 2,11 prosenttiyksikköä). Myös tätä suuremmalla muistimäärällä varustettujen pelikoneiden määrä oli kasvussa: 64 gigatavun muistia käytti 4,92% Steamin käyttäjistä.
