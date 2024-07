Roborock S8 MaxV Ultra arvostelu - esteiden tunnistus ei oikein toimi, muuten lähes täydellinen roboimuri

Roborock on ollut jo vuosien ajan yksi maailman myydyimmistä robotti-imureista maailmassa. Kiinalaisvalmistaja on innovoinnillaan nostanut itsensä nimenomaan roboimureiden huippumallien kärkipäähän, johon Roborockilta tuntuu tulevan vuodesta toiseen uusia ideoita.

Viime vuosina kilpailu innovoinnissa on tosin kiihtynyt, kun myös muut kiinalaismerkit ovat alkaneet puskemaan itseään sinne kaikkein kalleimpien robotti-imureiden markkinaan. Mutta Roborock on pystynyt vastaamaan haasteisiin varsin mallikkaasti, vuodesta toiseen.

Siksi onkin mielenkiintoista tutkia, mitä Roborockilla on tällä hetkellä tarjota niille kuluttajille, joille hinta ei ole minkäänlainen rasite ostopäätöstä tehtäessä - vaan ominaisuudet ratkaisevat.

Saimme arvosteluamme varten pidempään lainaan yhtiön uusimman lippulaivamallin, keväällä 2024 julkaistun Roborock S8 MaxV Ultran. Se edustaa Roborockin näkemystä parhaasta mahdollisesta robotti-imurista, johon yhtiö on paketoinut kaiken osaamisensa.

Kyseessä on moppaava, esteitä väistelevä, oman pölysäiliönsä itsestään tyhjentävä ja moppinsa itse kasteleva robotti-imuri, jonka hintalappu on silmiäkirvelevän kova. Arvostelumme julkaisuhetkellä Roborock S8 MaxV Ultra maksaa huikeat 1500 euroa.

Mallia on siis jo hintansakin puolesta pakko verrata muidenkin valmistajien kaikkein kalleimpiin malleihin. Samalla tässä hintaluokassa ei voida myöskään antaa minkäänlaista armoa käytettävyyden ja siivoustuloksen osalta, kun arvostelun lopputulosta pohditaan.

Mutta kuten tavallista, pistimme robotin töihin testikohteessamme pariksi kuukaudeksi, asunnon ainoana lattioita siivoavana työkaluna ja seurasimme miten uutuus pärjäsi työssään.







Roborockin rakenne ja ominaisuudet

Päältä katsottuna Roborock S8 MaxV Ultra on kuin mikä tahansa muukin robotti-imuri. Keskellä robottia on korkeahko kohouma, jossa sijaitsee robotin LiDAR-valotutka, jonka avulla robotti tekee suunnistamisensa asunnossa.

Lisäksi päältä löytyy kolme fyysistä painiketta, joilla robottia voi tarvittaessa ohjata perustoimintojen osalta.

Robotin päällä on myös magneetilla paikoillaan pysyvä levy, jonka alta paljastuu robotin pieni, sisäinen pölysäiliö. Testaamassamme mallissa pölysäiliölle pääsyyn on harvemmin tarvetta, koska robotti hoitaa pölysäiliön tyhjennyksen itse.

Roborockin pohjasta paljastuukin sitten mielenkiintoisempia seikkoja.

Ensinnäkin huomio kiinnittyy perinteiseen moppilevyyn, joka peittää robotin yhden sivun kokonaan. Mopppilevyn saa tarvittaessa otettua myös pois, mutta käytännössä se kannattaa pitää paikoillaan jatkuvasti - Roborock osaa nostaa moppilevyä mattojen kohdalla.

Silikonisia siivousteloja on kaksi, joka on aina ilahduttava seikka. Yhdellä siivoustelalla varustetut imurit ovat testeissämme vuosien saatossa olleet järkiään heikompia imurointituloksensa osalta kuin kahteen siivoustelaan luottavat mallit.





Sivuharja on miellyttävän pitkä ja se yltää varsin hyvin myös nurkkiin, joissa sivuharjan pituudella on erittäin paljon merkitystä.

Mutta ylivoimaisesti hämmentävin tapaus Roborockin pohjassa on pieni pyöreä siivoustyyny. Kyseinen siivoustyyny on tavallaan sivuharjan vastine moppauksessa, eli sen avulla Roborock yltää myös moppaamaan nurkat ja muut vaikeat paikat.

Roborockin telakka on jylhä ja musta. Materiaalivalinta on osittain kiiltävää mustaa muovia, osittain mattapintaisempaa muovia. Kiiltävät osat keräävät testimme mukaan näkyvää pölyä varsin reippaasti, joten olisin toivonut materiaalin olevan kauttaaltaan mattapintaista - vaikka se ei toki näytäkään niin hyvältä kuvissa.

Mutta telakka on todella laadukkaan oloinen. Se ei ole aivan niin korkea ja valtava kuin joillain kilpailijoilla, mutta hervottoman iso sekin on. Telakan mitat ovat valmistajan mukaan noin 41 x 42 x 47 cm. Eli sängyn alle tai vastaavaan paikkaan telakkaa ei voi mitenkään sijoittaa.

Eniten tilaa telakasta vievät Roborock S8 MaxV Ultran tärkein uutuus, eli vesisäiliöt. Telakan kannen alta löytyy kaksi kappaletta. Puhtaan veden säiliö on 3,5 litran vetoinen ja likaisen veden säiliö on 2,9 litraa vetävä.

Lisäksi telakan keskiosasta löytyy luukku, jonka takana sijaitsee Roborockin pölypussi. Kyseiseen pölypussiin telakka tyhjentää itsestään Roborockin imurin sisäisen pölysäiliön, kun sisäinen säiliö täyttyy.

Varsinaisen robotin keulalta löytyy vielä yksi tärkeä toiminto, nimittäin robotin kamera ja sen avustusvalo. Roborock käyttää keulassa olevaa kameraa lattialle unohtuneiden esteiden havainnointiin. Valoa käytetään kameran apuna pimeämmissä tiloissa ja se syttyy päälle tarvittaessa automaattisesti.

Roborock S8 MaxV Ultra, tekniset tiedot



Telakan koko 41 x 47 x 42 cm (leveys x korkeus x syvyys) Akkukesto 180 min (valmistajan ilmoittama)

5200 mAh akku Vesisäiliöt 3,5 litran puhdasvesisäiliö; 2,9 litran likavesisäiliö Robotin korkeus 10,3 cm Muuta Tyhjentää pölysäiliönsä itse; Noutaa lisää vettä moppaukseeen telakasta; Osaa jatkaa työtä siitä mihin jäi; Nostaa moppia maton kohdalla itsestään Hinta noin 1500 euroa (07/2024) - tarkista päivän hinta





Roborockin nimeämispolitiikka

Potentiaalisen ostajan kannattaa olla tarkkana Roborockin malleja ostaessaan, sillä yhtiön tuotteiden nimeämispolitiikka on äärimmäisen sekava, vaikkakin looginen.

Roborock S8 MaxV Ultra -mallissa "S8" kertoo robotin "tason", eli kaikki muutkin S8 -mallit ovat sinällään perustoiminnoiltaan suurinpiirtein vastaavia keskenään.

Mutta "MaxV" kertoo mallista sen, että kyseinen robotti osaa väistellä lattialle unohtuneita esteitä. Mallit, joista kyseinen merkintä puuttuu, eivät osaa väistelyä, eli niistä puuttuu kokonaan kamerat, joiden avulla esteiden väistely tapahtuisi.

Lisäksi vielä "Ultra" nimessä kertoo sen, että kyseinen malli osaa tyhjentää itse oman sisäisen pölysäiliönsä telakasta löytyvään suurempaan pölypussiin.

Eli arvostelumme koskee vain ja ainoastaan Roborock S8 MaxV Ultra -mallia, eikä siitä voida vetää aivan suoria yhtäsuuruusmerkkejä vaikkapa yhtiön hieman edullisempaan Roborock S8 Pro Ultra -malliin.







Älypuhelinsovellus

Roborock S8 MaxV Ultra on ehdottomasti robotti-imuri, joka vaatii kumppanikseen älypuhelimen sekä asunnosta löytyvän langattoman lähiverkon. Ilman älypuhelinsovellusta tai halua opetella sen käyttöä, on Roborockia mielestäni täysin turha hankkia, sillä valtaosa toiminnoista jäisi tällöin käyttämättä. Ja rehellisesti sanoen en tiedä, toimiiko Roborock S8 MaxV lainkaan, jos sitä ei kytke nettiin.

Mutta itse sovelluksesta sananen... Roborockin alkuajat yhtiö oli osa Kiinassa yleistä ns. Xiaomin "perhettä", jossa uudet teknologiayhtiöt tekivät tiivistä yhteistyötä teknologiajätti Xiaomin kanssa. Tuolta ajalta oli peruina se, että Roborockin älypuhelinsovellukset olivat vuosien ajan pitkälti kopioita Xiaomin vastaavasta sovelluksesta, korkeintaan pienin muutoksin.

Nyttemmin Roborock on irrottautunut vanhasta kytköksestään Xiaomiin ilmeisesti täysin ja ainakin älypuhelinsovelluksen kehityksessä on menty askel selkeämpään ja omannäköisempään suuntaan.

Sovellus on edelleen aavistuksen verran insinöörimäinen, jopa siinä määrin, että vanhat nokiainsinöörit tuntisivat olonsa valikoissa seikkaillessaan varmasti hyvinkin kotoisaksi.

Mutta pääosa toiminnoista löytyy kuitenkin nykyisin hyvin selkeästi, omista loogisista paikoistaan. Pienenä lisäpisteenä mainittakoon erikseen se, että ainakin Android-versio Roborockin sovelluksesta tukee myös tummaa teemaa - ollen ensimmäinen roboimurin sovellus, johon olen törmännyt, joka tummaa teemaa tukee.

Sovelluksen kautta voi säätää robotin toimintoja hyvinkin vapaasti. Siivouksen osalta voidaan säätää imurin imutehoa, mopin kosteutta, sitä monestiko lattiat siivotaan yhdellä kertaa ja mm. robotin liikkumisen tapaa.

Sovelluksessa voi myös luoda eräänlaisia pikatoimintoja, kuten "imuroi kahteen kertaan keittiö ruokailun jälkeen" tai "illalla koiran ulkoilutuksen jälkeen moppaa eteinen", joita voi sitten heittää nopeasti päälle tarpeen mukaan.

Sovellus on kaikkiaan äärimmäisen monipuolinen ja sen ainoana heikkoutena pitäisin sitä, että sovellusta ei ole suomennettu lainkaan.

Karttojen muokkaus

Roborockin älypuhelinsovelluksen kenties tärkein työkalu robotin käytön alkuvaiheessa on sen karttaeditori. Robottihan laitetaan aivan ensimmäisellä käyttökerralla käymään läpi koko asunto. Ensimmäisellä kartoituskierroksella kaikki väliovet on syytä avata ja tässä vaiheessa kannattaa myös nostella kaikki esteet ja rojut pois lattialta. Tämän jälkeen tavaroita ei enää tarvitse lattialta keräillä, mutta kartoituksen aikana on syytä huolehtia, että robo pääsee jokaiseen paikkaan ja "näkee" kaiken.

Kun karttapohja on luotu, se kannattaa ottaa muokattavaksi. Kartasta voidaan jakaa asunnon pohjapiirros tarkemmin omiin huoneisiinsa ja alueisiinsa. Samalla karttaan voidaan myös merkitä alueet, joihin robotti ei saisi koskaan mennä.

Samalla voidaan säätää tarkemmin esim alueita, joita ei haluta koskaan mopattavan, vaan ainoastaan imuroitavan. Matot robo tunnistaa itsekseen, mutta niiden merkitseminen karttaan käsin ei ole lainkaan huono idea, jos ei halua märän mopin koskevankaan mattoihin.

Yleisesti ottaen kartan muokkaus ja hallinnointi on Roborockin sovelluksessa toteutettu hyvin ja intuitiivisesti.

Moppaus

Roborock S8 MaxV Ultra on moppauksen osalta hieman ristiriitainen kapistus. Se yhdistelee sekä vanhanaikaisia, kehnohkoja juttuja että uusia, hyväksi havaittuja keksintöjä.

Vanhanaikaista ja tehotonta Roborockissa on se, että moppaus tapahtuu robottiin kiinnitetyllä moppauslevyllä. Eli käytännössä moppaus tarkoittaa sitä, että Roborock vetää perässään moppilevyä. Tässä Roborock häviää auttamatta mm. Ecovacsin ja Dreamen moppaaville robotti-imureille, joissa moppi pyörii ja hankaa lattiaa.

Modernia ajattelua puolestaan edustaa se, että Roborock osaa kastella mopin itsekseen, telakassa olevasta puhtaan veden säiliöstä. Siivouksen edetessä Roborock käy sitten aika ajoin piipahtamassa lataustelakallaan, jossa se puristaa likaisen veden pois mopista ja puhdistaa mopin taas puhtaalla vedellä - ja jatkaa siivousta siitä kohti, joihin homma jäi kesken.

Omaa innovointia edustaa puolestaan pikkuruinen sivuille kurottuva kämmentä pienempi moppaustyyny, joka putsailee nurkat ja reunat. En tiedä miten paljon kyseisestä sivuille kurottuvasta pienestä ulokkeesta on käytännön hyötyä, mutta varsin puhtaat seinien reunukset tuntuivat siivouksen jälkeen olevan.

Valitettavasti perässä vedettävä moppilevy, vaikka sitä miten kostuttaisi, ei pure kunnolla lattiaan vähänkään pahemmin tarttuneeseen likaan. Roborockin moppi poistaa lattioista hienomman pölyn mainiosti, mutta tahrojen poistoon siitä ei ole.

Imurointi

Imurointi on kaikissa tämän hintaluokan robotti-imureissa yleensä erittäin hyvällä tasolla. Niin myös Roborock S8 MaxV Ultrassa.

Käytännössä tehokas imurointi, joka osaa myös lian tunnistettuaan nostaa imutehoaan entisestään, sai kaiken helposti irtoavan lian lattioista irti säännönmukaisesti. Ainoastaan paksummissa matoissa olevaa pölyä ei yleensä yhdellä imurointikerralla saatu aivan kokonaan imaistua pois.

Mutta tästä on vaikea antaa moitteita, sillä robotti-imuria ei kuulukaan ajatella kuten perinteistä imuria: sen sijaan, että imurilla imuroidaan kerran ja harvoin, pitäisi roboimurin antaa työskennellä usein, mielellään päivittäin. Näin siivoukset ikään kuin kertautuvat ja sitkeinkin lika pysyy jatkuvasti pois lattioilta.





Erityisen hyvää jälkeä Roborock tuntui tekevän nurkissa ja seinien vierustoilla, jossa hyvä imuteho ilmeisesti yhdistyi aiemmin mainittuun kurottuvaan pieneen aputyynyyn. Yhdistelmän ansiosta myös ne keittiön perimmäiset nurkatkin pysyivät varsin hyvin leipämuruista puhtaina testijaksomme ajan.

Imuroinnissa Roborock oli erittäin vakuuttavaa jälkeä tekevä apuri.

Ja kuten aiemmin jo todettua, pölysäiliö tyhjennetään siivouksen lopuksi automaattisesti telakasta löytyvään pölypussiin.

Esteet, matot ja huonekalut

Viimeisten vuosien aikana aivan kalleimpien robotti-imureiden osalta tilanne on pikkuhiljaa päätynyt siihen pisteeseen, että eräänlaisesta "elämän helppoudesta" on tullut omassa arvostelukriteeristössäni se kaikkein tärkein arvosanaan vaikuttava tekijä.

Eli yli tuhat euroa maksavien robotti-imureiden osalta siivouksen lopputuloksissa on harvemmin enää merkittäviä eroja - ne ovat kaikki pääsääntöisesti loistavia tapauksia sillä saralla. Mutta erot syntyvät siinä, miten hyvin robotit osaavat suunnistaa kodissa, josta ei ole tehty "robottiystävällistä".

Eli vielä muutama vuosi sitten robotti-imurien omistajien piti hyväksyä se tosiasia, että hapsulliset matot ja lasten lelut pitää kantaa takapihalle ja polttaa kokossa sen jälkeen, kun taloon saapui robotti-imuri.

Nykyisin huipputason, esteitä väisteleviä imureita testatessani jätän tietoisesti asunnon tasan siihen tilaan, missä se sillä hetkellä on, kun pistän imurin päälle. Eli en keräile lattialta mitään, en siirtele huonekaluja enkä todellakaan keräile mattoja pois lattioilta.

Tarkoitus on siis havainnoida sitä, pääseekö mikään imuri siihen pisteeseen, että se osaisi selvittää tiensä tavallista elämää elävässä kodissa - jossa ei jakseta käyttää aikaa ja vaivaa siihen, että asuntoa raivattaisiin etukäteen robotin vierailua varten.

Tätä metodia käyttäen Roborock S8 MaxV Ultra oli sekä positiivinen yllätys että pettymys.

Hyvät uutiset ensin... Roborock on yksi harvoista testaamistani imureista, ellei jopa tähän mennessä ainoa, joka ei jumittanut kertaakaan yhteenkään mattoon tai tuolinjalkaan. Etenkin kromipintaiset, lattian myötäiset Ikean keittiöntuolit ovat olleet myrkkyä lähes kaikille testaamilleni robotti-imureille. Sama ongelma on näkynyt myös pyykkitelineiden kanssa. Toinen iso ongelma ovat kevyet matot, joita suurin osa robotti-imureista ruttaa ja myttää kulkiessaan - jääden usein kiinni itse aiheuttamaansa mattoläjään.

Roborockilla ei ollut juurikaan ongelmia selvitä keittöntuoleista tai matoista. Silloinkin, kun robotti näytti jäävän jumiin keittiön tuoleihin, se onnistui jollain tavalla selvittämään itsensä kuiville tilanteesta. Loistava suoritus.

Sitten taas asunnosta löytyvien esteiden osalta Roborockin pitäisi paperilla loistaa. Roborockin sovelluksesta löytyy valtava määrä säätöjä, joilla voidaan varmistua siitä, että kaikki lattialle unohtuneet esteet varmasti huomataan - ja kierretään.

Mutta sitten on se pettymys. Olemme testanneet jo useamman vuoden ajan kameroihin ja valotutkiin pohjautuvia, esteet väisteleviä robotti-imureita useilta eri merkeiltä. Ne ovat suoriutuneet työstään pääsääntöisesti erittäin hyvin. Eli esteitä väistelevät robotit ovat kameransa avulla tunnistaneet lattialle unohtuneet johdot, lelut ja vaatteet - ja väistäneet kyseisen kohdan.

Valitettavasti Roborockin esteiden tunnistuksessa on jotain perustavanlaatuista vikaa. Vaikka siitä löytyy kamera ja sen apuna on tarjolla myös erillinen valo pimeitä kohtia varten, ei esteiden tunnistaminen toiminut alkuunkaan sillä tasolla kuin sen pitäisi toimia.

Etenkin eteisessä lojuvat kengät olivat Roborockille täysin mahdoton vastustaja ja robotin suusta piti noukkia puoliksi syötyjä kengännauhoja lähes joka kerta, kun kenkiä ei ollut erikseen muistanut nostaa eteisestä pois.

Samoin kävi kännykkälatureiden johdoille. Johtojen osalta tätä ei tapahtunut niin usein kuin kengännauhoille, mutta aivan liian usein silti - etenkin, kun kilpailevat mallit eivät vastaaviin mokiin ole sortuneet.

Ongelmana ei pitäisi olla edes kontrasti, sillä Roborock söi säännöllisesti sekä tummilla että valkoisilla nauhoilla varustettuja kenkiä, samassa eteisessä.

Lisäksi robotti onnistui parikin kertaa tönäisemään jotain lattialle unohtunutta estettä, mm. reppua, juuri sen verran että sen oma reitti katkesi. Näin robotti saattoi jäädä jumiin itse aiheuttamaansa ansaan, kun se ei älynnyt väistellä lattialla olevaa estettä.



kuvassa tikkaat, jotka robotti kaatoi siivotessaan ja joiden taakse vangiksi se sitten jäi

Kenties pelottavin esteiden väistelyn ongelmasta johtunut tilanne tapahtui, kun robotti rysäytti seinää vasten nojanneet tikkaat nurin. Onneksi tikkaat kaatuivat lattialle, särkemättä mitään matkallaan. Mutta samalla Roborock onnistui jäämään tikkaiden ja muiden huonekalujen väliseen ansaan - pääsemättä sieltä itse pois.

Ylläpito

Roborock S8 MaxV Ultra tarvitsee varsin harvoin minkäänlaista huomiota omistajaltaan. Itsestääntyhjentävä pölysäiliö takaa sen, että imuria ei tarvitse tyhjennellä koskaan. Parin kuukauden testijakson jälkeen telakan pölypussi ei ollut edes puolillaan, joten sitäkään ei tarvitse vaihtaa uuteen kuin pari kertaa vuodessa, riippuen tietysti kotitalouden lattioiden likaisuudesta.

Moppaus puolestaan syö vettä, johon varsin tilavat vesisankot antavat sopivasti hengähdysaikaa. Sankojen täyttöväli vaikuttaisi olevan noin 200-300 m2 siivouksen välein, jos vedenkulutus mopatessa asetetaan sovelluksesta keskitasolle.

Pidemmälle lomareissulle lähtiessä asettaisin Roborockin ainoastaan imuroimaan ja kenties moppaamaan vain kerran, ennen kotiinpaluuta. Näin moppisankojen täyttämisestä ei aiheudu ongelmaa sillä välin, kun robotti työskentelee omatoimisesti.

Muutoin ylläpito ei vaadi oikeastaan mitään toimia. Parin, kolmen kuukauden välein suosittelisin siivoamaan robotin siivoustelat ja renkaat sekä telakan alusta, jossa robotti puhdistaa omat moppilevynsä. Tässäkin tietysti aikaväliin vaikuttaa suoraan se, onko kodissa esimerkiksi lemmikeitä tai hiekassa möyriviä lapsia.







Yhteenveto

Roborock S8 MaxV Ultra on hyvin, hyvin lähellä täydellistä robotti-imuria.

Yli tuhat euroa maksavissa robotti-imureissa eroja ei enää synny juurikaan siitä, miten hyvin ne osaavat imuroida asunnon, sillä käytännössä kaikki tämän hintaluokan mallit ovat äärimmäisen hyviä imuroinnissa itsessään.

Tässä hintaluokassa tärkeimmäksi arvostelukriteeriksi nouseekin robotin ylläpidon helppous. Ylläpidon helppoudella tarkoitamme siis sitä, miten paljon tai vähän huomiota robotti tarvitsee omistajaltaan päivittäisessä arjessa. Eli pitääkö asuntoa muokata jotenkin "robottiystävälliseksi", tarviiko lattialta keräillä mattoja tai leluja pois ennen imurointia ja pitääkö kenties jotkut huonekalut rajata siivousalueiden ulkopuolelle.

Ja nimenomaan päivittäisen käytön helppoudessa Roborock on yksi parhaista, ellei paras koskaan testaamistamme robotti-imureista. Se ei jäänyt jumiin mattoihin. Se oli muistaakseni ensimmäinen testaamani robotti-imuri ikinä, joka ei mennyt sekaisin Ikean kiiltävistä tuolinjaloista. Robotti oli yksinkertaisesti vain erittäin toimintavarma, päivästä toiseen.

Mutta koska robotin hintaluokka (noin 1500 euroa arvosteluhetkellä) on niin järisyttävän kova, pitää kuitenkin tarttua tiukemmin myös havaittuihin ongelmiin ja puutteisiin.

Ensinnäkin Roborockin moppaustekniikka on huomattavasti heikompi kuin monilla muilla valmistajilla: Ecovacsin ja Dreamen pyörivät, hinkkaavat moppityynyt ovat tarttuneelle lialle paljon tehokkaampia kuin Roborockin perässään vetämä moppausliina.



kauppakassi, jonka Roborock on päättänyt syödä

Ja toinen ongelma koskee esteiden väistelyä. Vaikka Roborock pärjäsikin huonekalujen ja mattojen kanssa paremmin kuin mikään muu aiemmin testaamistamme malleista, ei sen pienten esteiden väistely ollut samalla tasolla kuin parhaissa kilpailijoissa. Roborock onnistui "syömään" kengännauhat aivan liian monta kertaa testijaksomme aikana ja yhden kännykkälaturin johto piti kaivaa varsin syvältä robotin kidasta siivouksen jälkeen.

Esteiden väistelyn ongelmat ovat varsin erikoisia, koska apulampulla varustettu kamera on ratkaisuna käytössä monissa muissakin esteitä väistelevissä robotti-imureissa ja muiden valmistajien mallit kyllä tunnistavat kengännauhan kaltaiset esteet.

Eli aivan täydellistä robotti-imuria ei Roborock ole vielä onnistunut luomaan - ja tällä hintalapulla on vaikea antaa pienintäkään puutetta tai ongelmaa anteeksi. Mutta pienistä ongelmistaan huolimatta, Roborock S8 MaxV Ultra on aivan uskomattoman hyvä robotti-imuri.

Plussat

Pärjää huonekalujen ja mattojen kanssa hyvin

Erinomaisen hyvä imurointitulos

Laadukkaan oloinen telakka

Hyvä ja monipuolinen älypuhelinsovellus





Miinukset

Esteiden väistelyssä ongelmia

Moppaustekniikka on hintaluokassaan vanhanaikainen ja tehottomampi

Todella kallis

Älypuhelinsovellusta ei ole suomennettu





Vaihtoehdot

Mikäli budjetti ei ole minkäänlainen kynnyskysymys, kun olet etsimässä robotti-imuria, mutta Roborock S8 MaxV Ultra ei nyt ihan täysin vakuuta, on onneksi tässä superkalliiden roboimureiden kategoriassa muitakin vaihtoehtoja.

Kenties tärkein kilpailija Roborockille ominaisuuksiensa osalta on arvostelussammekin käynyt Ecovacs Deebot X2. Se on ominaisuuksiltaan hyvin pitkälti samanlainen kuin Roborockikin, mutta tarjoaa pyörivät moppaustyynyt ja hieman isommat vesisäiliöt. Senkään esteiden väistely ei valitettavasti ihan vakuuttanut testissämme.

Jos taas kaipaat parempaa esteiden väistelyä, on mielestämme Roomba Combo j7+ oikea ratkaisu. Sekin on vain moppausliinaa perässään raahava malli, mutta arvostelussamme sen esteiden väistely oli selkeästi Roborockia paremmalla tasolla.

Jos taas Roborockin ominaisuudet kiinnostavat, mutta budjetti ei ihan taivu tälle tasolle, on yksi vaihtoehto hieman edullisempi Dreame L10 Ultra. Siitä puuttuu kokonaan esteiden väistely, mutta se tarjoaa pyörivät moppaustyynyt Ecovacsin tapaan ja samankokoiset vesisäiliöt kuin Roborock.

Lisää robotti-imureita löydät robotti-imurien vertailustamme, jossa voit itse vertailla eri malleja toisiinsa ominaisuuksien ja hinnan perusteella.

Tähdet

Sinänsä Roborock on hyvin lähellä täydellistä robotti-imuria. Mutta koska kisa tässä järisyttävän kalliiden imureiden kategoriassa on sen verran tiukkaa, ovat myös kriteerimme täydellisille pisteille hyvin tiukat.

Valitettavasti kehnohkosti toimiva esteiden väistely on itsessään sen verran suuri miinus, että se laskee armotta robotin kokonaisarvosanaa. Lisäksi kilpailijoihin verrattuna vanhentuneella tekniikalla toteutettu moppaus on sekin miinus, kun ajatellaan sitä, mitä muita malleja voi lähes 1500 euron hintalapulla ostaa.