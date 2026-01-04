Piilaakson teknologiafirmat jakavat työntekijöilleen ilmaisia nikotiinipusseja, jotta töitä jaksettaisiin painaa pidempään
Kerroimme hiljattain, miten Yhdyvalloissa teknologia-alalla ollaan asteittain siirtymässä 72-tuntiseen työviikkoon. Taustalla kehityksessä on teknologiafirmojen raaka kilpailu sekä toisiaan että kiinalaisia yrityksiä vastaan.
Lisäksi Yhdysvaltain lainsäädännön erikoisuuden vuoksi pitkistä työpäivistä ei myöskään makseta palkkaa ylityötuntien osalta, eikä niitä voi pitää vapaina. Eli ne ovat vain kohtuullisen kovaan vuosipalkkaan kuuluva asia, joka pitää vain hyväksyä.
Mutta koska aina voi puristaa hieman enemmän tehokkuutta irti, ovat teknologiafirmat keksineet uuden näppärän apuvälineen: Suomessakin varsin tutut nikotiinipussit.
Amerikkalaiset teknologia-alan työntekijät ovat keksineet viime aikoina, että nikotiini auttaa jaksamaan töissä pidempään ja keskittyneempänä.
Jotkut amerikkalaiset alan yritykset ovatkin tehneet nikotiinipusseista uuden, pienen rekrytointivaltin. Esimerkiksi valvontayhteiskunnan tuotteita kehittävä, hyvinkin kiistanalainen Palantir on ryhtynyt tarjoamaan työntekijöilleen nikotiinipusseja ilmaiseksi toimistoillaan.
Yhtiön mukaan nikotiinipussien kustannukset korvaantuvat helposti sillä, että nikotiinia käyttävät työntekijät ovat työssään tehokkaampia ja jaksavat pidempiä työpäiviä.
THL:n mukaan nikotiini aiheuttaa pitkäaikaisessa käytössä tarkkaavaisuuden vajetta sekä pysyviä muutoksia aivojen rakenteessa ja toiminnassa. Se on myös erittäin helposti riippuvuutta aiheuttava aine.
