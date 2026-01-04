Norjassa on nyt liikennekäytössä enemmän sähköautoja kuin dieselautoja tai bensiiniautoja

Kaikki toki tietävät, että naapurimaamme Norja on ollut jo vuosien ajan täysin omaa luokkaansa sähköautojen myynnissä.

Vuonojen maassa kaikista myydyistä autoista täyssähköiset autot kaappasivat jo käsittämättömän 95 prosentin markkinaosuuden henkilöautojen myynnistä (norjaksi), eli maassa ei käytännössä enää myydä mitään muuta kuin sähköautoja.

Mutta toki Norjassakin liikkuu teillä myös vanhempia autoja.

Tässäkin kuitenkin nähtiin iso käänne vuoden 2025 aikana. Jo vuonna 2024 Norjassa saavutettiin yksi merkittävä rajapyykki, kun liikennekäytössä olevista autoista sähköautot ohittivat bensiinimoottorilla varustetut autot.

Mutta joulukuussa 2025 saavutettiin toinen tavoite, kun sähköautojen määrä liikenteessä ohitti myös dieselautojen määrän (norjaksi).



Nyt Norjassa yleisin liikennekäytössä olevien henkilöautojen voimanlähde on siis sähkö. Polttomoottoriautoja on edelleen enemmistö Norjan autoista, kun lasketaan yhteen bensiiniautot, dieselautot ja hybridit - mutta nykyisellä tahdilla, jossa uusia polttomoottoriautoja ei käytännössä myydä lainkaan, on vain ajan kysymys, milloin tilanne kääntyy tältäkin osin.

Viime vuonna Norjan hallitus totesi, että maan tavoite autoilun sähköistymisestä alkaa olemaan toteutumassa ja maassa heikennettiin merkittävästi sähköautojen hankinnan veroetuja. Muutoksesta huolimatta polttomoottoriautojen myynti ei lähtenyt nousuun.