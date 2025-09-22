Päivän diili: Esteitä väistelevä Roborockin roboimuri alle 400 euroa

Kerromme varsin usein erilaisissa suosituksissamme, niin artikkeleissamme kuin sosiaalisessa mediassakin, että nykyisin robotti-imurilta kannattaa vaatia kahta asiaa.

Ensinnäkin pölysäiliön itsestään tyhjennys on aivan erinomainen keksintö. Siinä missä perinteisen roboimurin pölysäiliötä pitää olla tyhjentämässä pahimmillaan parikin kertaa viikossa, tällaisissa malleissa roboimurin telakka imaisee pölysäiliön tyhjäksi erilliseen pölypussiin, joka täytyy vaihtaa yleensä vain muutaman kuukauden välein.

Toinen erinomainen keksintö on esteiden väistely. Eli robotissa on kamera tai valosensori, jolla se tutkii, onko lattialle unohtunut sukkia, laturin johtoja, leluja tai lemmikin jätöksiä - ja osaa väistää ne.

Ongelma on tietysti sitten se, että tällaiset imurit maksavat yleensä 700 eurosta ylöspäin, aina pariin tuhanteen euroon saakka.

Mutta törmäsimme nyt tarjoukseen, johon kannattaa tarttua, mikäli on etsinyt edellämainitut kriteerit täyttävää roboimuria, mutta edullisemmin.

Roborock Qrevo S irtoaisi nyt alle 400 eurolla.

Kyseinen malli käyttää esteiden tunnistukseen valosensoria, eikä kameraa. Emme ole itse arvostelleet juuri tätä mallia, mutta kokemuksen pohjalta sanoisimme, että valosensoriin pohjautuva esteiden väistely ei ole aivan niin tarkkaa kuin kameraan pohjautuva väistely olisi.

Mutta valosensorin tarkkuuskin on jo sitä luokkaa, että laiskoina toimittajina nakkaisimme tällaisen mallin huoletta päälle joka kerta, kun kotoa poistutaan. Se kenties jumittaisi johonkin kengännauhaan noin joka kymmenes kerta - mutta toisaalta, yhdeksän kertaa kymmenestä se siivoaisi täydellisesti, ilman, että omistajan tarvitsi raivata lattioita lainkaan.

Tarjous löytyy täältä:

Robo osaa luonnollisesti myös mopata ja pestä omat moppityynynsä. Tarkemmin mallin ominaisuuksiin voi perehtyä Qrevo S:n teknisistä tiedoista, roboimureiden tietokannassamme. Aiemmin kyseistä mallia on myyty halvimmillaan 500 euron hintalapulla. Julkaisuhetkellään, kesällä 2024, se maksoi noin 800 euroa.





Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.