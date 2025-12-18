Jättimäinen muistivalmistaja: Muistien järjetön hintaralli jatkuu läpi vuoden 2026 ja pidemmällekin
Maailman kolmanneksi suurin muistipiirien valmistaja Micron kertoi huonoja uutisia PC-pelaajille ja ylipäätään kaikille elektroniikan ystäville.
Koko maailmaa piinaava pula muistipiireistä tulee jatkumaan Micronin mukaan "ainakin" koko vuoden 2026 ajan, mutta todennäköisesti myös sen jälkeenkin. Yhtiö kertoi asiasta tuoreimmassa tulosraportissaan.
Pula muistipiireistä johtuu siis huippuunsa viritetystä tekoälyhypestä, joka imee kaikki saatavilla olevat muistipiirit tekoälylaskennan tarpeisiin, ympäri maailmaa rakennettaviin uusiin datakeskuksiin.
Micron itse reagoi ongelmaan jo aiemmin tässä kuussa, kun yhtiö kertoi lakkauttavansa kuluttajille tarkoitettuja muistipiirejä ja SSD-levyjä markkinoivan alibrändinsä Crucialin.
Muistien hinnat ovat nousseet syksyn aikana tähtitieteellisiin lukemiin ja tilanne on aiheuttanut esimerkiksi sen, että perinteisesti koomisen kalliit Applen tietokoneiden käyttömuistin lisäykset vaikuttavat jopa edullisilta verrattuna markkinahinnoilla myytäviin DDR5-muistipiireihin.
Lisäksi kerroimme hiljattain, miten kännyköiden tallennustila ja käyttömuistin määrä tulevat ensi vuonna laskemaan - ensimmäistä kertaa nykyaikaisten älypuhelinten elinkaaren aikana.
Samoin myös edullisten pelitietokoneiden rakentaminen on nykyisin käytännössä mahdotonta, koska pelkkä suorituskykyiseen pelikoneeseen vaadittava käyttömuisti alkaa olemaan niin kallista, että budjetti venyy reippaasti aiempaa korkeammaksi.
Lisäksi ongelma ei rajoitu pelkästään käyttömuistiin: myös SSD-levyihin ja vaikkapa kännyköiden tallennustilaan käytetyt NAND-muistipiirit ovat nekin kallistuneet hurjaa tahtia.
