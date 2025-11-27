Black Friday -tarjous HBO Maxilla: Basic -tilauksen saa vuodeksi 3,49 eurolla kuukaudessa
Tämän vuoden Black Friday on täydessä vauhdissa ja olemmekin listanneet Black Fridayn parhaat tarjoukset omalle listalleen, joka päivittyy koko ajan.
Tuosta listalta löytyy elektroniikkatuotteita, mutta myös palvelut ovat mukana omilla tarjouksillaan.
Esimerkkinä nostetaan esille HBO Max ja Ruutu+.
HBO Maxin Basic (mainoksilla) -tilauksen saa nyt vain 3,49 eurolla kuukaudessa peräti vuoden ajaksi. Normaalisti hinta on 6,99 euroa HBO Maxin uusien hintojen mukaisesti.
Tarjous on toki voimassa vain uusille tilaajille, ja tarjous päättyy 1.12.2025.
Basic -tilauksella näkee siis sisältöä mainosten kera Full HD -laadulla. Kahdella laitteella voi katsoa samanaikaisesti.
Muut vaihtoehdot eli Standard ja Premium eivät ole alennuksessa.
Myös esimerkiksi Ruutu+:lla on käynnissä oma kampanja. Tarjolla on kampanja Ruutu+ Premium -tilauksesta, joka normaalisti maksaa 15,99 euroa kuukaudessa, mutta nyt 7,99 euroa kuukaudessa kuuden kuukauden ajan. Ruudun tarjous on saatavilla ainakin Elisan kautta.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.