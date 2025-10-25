Halvimmat SSD-levyt Suomessa tällä hetkellä (syksy 2025)
Vuosien ajan SSD-levyjen laskivat lähes tasaisena alaspäin osoittavana viivana. Mutta vertailtaessa hintakatsauksemme hintoja vuoden 2023 syksyltä ja nyt, vuoden 2025 syksyllä, tilanne on muuttunut.
Kaikissa seuraamissamme tallennustilojen kokoluokissa ovat hinnat lähteneet nousuun viimeisen kahden vuoden aikana. Esimerkiksi vielä vuonna 2023 kahden teratavun SSD-levyt maksoivat järkiään alle 90 euroa, mutta nyt edes halvimpia ei saa alle 120 eurolla.
Samalla aivan halvimmat levyt ovat käytännössä kadonneet markkinoilta, kun alle 480 gigatavun SSD-levyjä alkaa olemaan enää hyvin harvakseltaan tarjolla.
Toinen selkeä ilmiö, mikä on muuttunut vuosien mittaan, on SATA-liitäntäisten levyjen harvinaistuminen. Käytännössä PCIe / NVMe -levyt ovat muodostuneet uudeksi standardiksi ja SATA-levyt ovat toisinaan jopa kalliimpia kuin merkittävästi nopeammat PCIe-väylää käyttävät levyt. Suosittelemme tutustumaan SSD-tekniikoiden eroihin ja selvittämään olisiko NVMe-levy omaan tietokoneeseen sopiva vai pitääkö jatkaa edelleen SATA-liitännän käyttämistä.
Selkeää ns. hintojen sweet spottia ei ole tällä hetkellä havaittavissa, vaan hintataso on pitkälti toisiinsa rinnasteinen, etenkin teratavun ja kahden teratavun SSD-levyissä.
480 gigatavun SSD-levyt, SATA -liitännällä
- PNY CS900 Series 2.5 SATA 500GB, 35 euroa
- Adata Ultimate SU650 2.5" 480GB, 35 euroa
- Intenso 2.5" SSD SATA III 480GB, 35 euroa
480 gigatavun SSD-levyt, NVMe / PCIe -liitännällä
- Crucial E100 480GB, 39 euroa
- WD Green Sn3000 ssd M.2 Pcie 4.0 500GB, 41 euroa
- Kingston NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 500GB, 43 euroa
960 gigatavun SSD-levyt, SATA -liitännällä
- Intenso Top M.2 2280 SSD SATA III 1TB, 61 euroa
- WD Green WDS100T3G0A 2.5" 1TB, 62 euroa
- EMTEC X250 Power Plus M.2 SATA SSD 1TB, 65 euroa
960 gigatavun SSD-levyt, NVMe / PCIe -kytkennällä
- Kingston NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 1TB, 64 euroa
- WD Green SN3000 Ssd M.2 Pcie 4.0 1TB, 62 euroa
- Crucial E100 SSD 1TB, 66 euroa
2 teratavun SSD-levyt, SATA-liitännällä
- Silicon Power Ace A55 2,5" 2TB, 120 euroa
- Intenso Top 2.5" SSD SATA III 2TB, 121 euroa
- Patriot P210 2.5" SSD 2TB, 126 euroa
2 teratavun SSD-levyt, NVMe / PCIe -kytkennällä
- Kingston NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 2TB, 120 euroa
- Intenso Top 2.5" SSD SATA III 2TB, 121 euroa
- WD Green SN3000 Ssd M.2 Pcie 4.0 2TB, 126 euroa
4 teratavun SSD-levyt, SATA-liitännällä
- Crucial BX500 2.5" 7mm 4TB, 258 euroa
- WD Blue SA510 2.5" SATA-600 4TB, 278 euroa
- PNY CS900 Series 2.5 SATA 4TB, 306 euroa
4 teratavun SSD-levyt, NVMe / PCIe -kytkennällä
- Crucial P3 Plus M.2 2280 4TB, 248 euroa
- Lexar NQ790 M.2 2280 PCIe 4.0 SSD 4TB, 253 euroa
- Kingston NV2 M.2 SSD 4TB, 257 euroa
Postikuluttomat hinnat, jotka jutussa mainitaan, ovat olleet oikein artikkelin kirjoitushetkellä, joten emme takaa hintojen pitävyyttä tai jälleenmyyjien varastosaldoja - kannattaa siis kiirehtiä!
Muistathan myös lukea oppaamme siitä, miten vaihdat tietokoneeseesi SSD-levyn vanhan kovalevyn (tai SSD:n) tilalle!
