Halvimmat SSD-levyt Suomessa tällä hetkellä (syksy 2025)

Vuosien ajan SSD-levyjen laskivat lähes tasaisena alaspäin osoittavana viivana. Mutta vertailtaessa hintakatsauksemme hintoja vuoden 2023 syksyltä ja nyt, vuoden 2025 syksyllä, tilanne on muuttunut.

Kaikissa seuraamissamme tallennustilojen kokoluokissa ovat hinnat lähteneet nousuun viimeisen kahden vuoden aikana. Esimerkiksi vielä vuonna 2023 kahden teratavun SSD-levyt maksoivat järkiään alle 90 euroa, mutta nyt edes halvimpia ei saa alle 120 eurolla.

Samalla aivan halvimmat levyt ovat käytännössä kadonneet markkinoilta, kun alle 480 gigatavun SSD-levyjä alkaa olemaan enää hyvin harvakseltaan tarjolla.

Toinen selkeä ilmiö, mikä on muuttunut vuosien mittaan, on SATA-liitäntäisten levyjen harvinaistuminen. Käytännössä PCIe / NVMe -levyt ovat muodostuneet uudeksi standardiksi ja SATA-levyt ovat toisinaan jopa kalliimpia kuin merkittävästi nopeammat PCIe-väylää käyttävät levyt. Suosittelemme tutustumaan SSD-tekniikoiden eroihin ja selvittämään olisiko NVMe-levy omaan tietokoneeseen sopiva vai pitääkö jatkaa edelleen SATA-liitännän käyttämistä.

Muistathan myös lukea oppaamme siitä, miten vaihdat tietokoneeseesi SSD-levyn vanhan kovalevyn (tai SSD:n) tilalle!





