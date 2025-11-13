Päivän diili: Dreamen roboimuri, joka sai arvostelussamme täydet arvosanat, nyt halvemmalla kuin koskaan

Näin Black Fridayn lähestyessä, alkaa hyviä tarjouksia osumaan kohdalle. Tällä kertaa erillisen noston ansaitsee ehdottomasti Dreamen robotti-imuri.

Dreame X50 Ultra Complete kävi arvostelussamme kesällä 2025 ja kyseinen malli on ainoa robotti-imuri, jolle olemme viimeisen vuoden aikana antaneet täydet viisi tähteä arvostelussamme.

Pitkän, pari kuukautta kestäneen testijaksomme jälkeen meillä ei ollut laitteesta mitään muuta moitittavaa kuin se, että sen älypuhelinsovellus oli aavistuksen sekava. Mutta se ei käytännössä jäänyt jumiin mihinkään koko testijakson aikana - ei johtoihin, ei mattoihin, ei huonekaluihin eikä kengännauhoihin. Lisäksi se on ainoa testaamistamme roboimureista, joka osaa kiivetä todella korkeidenkin kynnysten yli. Mikään muu robo ei ole tähän saakka onnistunut hyppäämään testikohteemme kylpyhuoneen kynnyksen yli, mutta Dreamelta se onnistui tuosta vain.

Robo maksoi myyntiin tullessaan alkuvuodesta 2025 silmiäkirvelevät 1400 euroa, mutta alkukesästä sen hinta alkoi pyörimään noin 1100 euron hujakoilla. Aivan lokakuun lopulla se käväisi jo ensimmäistä kertaa karvan alle tuhannen euron ja nyt sen saisi omakseen halvemmalla kuin kertaakaan aiemmin, eli 869 eurolla.

Kyllä, 869 euroa on edelleen syntisen paljon rahaa robotti-imurista, vaikka se osaisi mitä temppuja. Mutta jos haluaa roboimurin, joka ei vaadi käytännössä minkäänlaista huomiota omistajaltaan, Dreame on mielestämme erinomainen valinta siihen tarkoitukseen. Lemmikkikotien kannattaa muistaa kuitenkin se, että patenteista johtuen vain tietyt robotti-imurit pärjäävät todella paljon karvaa päästävien eläinkotien keskuudessa - ja Dreame ei kuulu näihin malleihin.

Ja kuten aina, ennen isoa ostosta, suosittelemme lukemaan arvostelumme hyvin tarkkaan läpi.

Ohessa vielä Dreamen taidonnäyte kynnyksen yli hyppäämisestä:



Jos taas Dreamelle haluaa vaihtoehtoja, niin suosittelemme tutustumaan Roborockin mallien osto-oppaaseemme, sillä nippu Roborockin roboimureitakin on parhaillaan alennuksessa.

