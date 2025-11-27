Black Friday: Nintendo Switch 2 Mario Kart Worldin kera halvemmalla kuin koskaan aiemmin
Keväällä esitelty Nintendo Switch 2 -pelikonsoli on murskannut myyntiennätyksiä julkaisunsa jälkeen.
Suosiosta johtuen konsolia ei ole juuri alennuksilla tarvinnut myydä ja hinta onkin pysytellyt varsin korkealla koko sen ajan, kun konsoli tuli myyntiin.
Nyt olisi kuitenkin harvinainen herkku tarjolla, sillä alennuskoodin kera irtoaisi paketti, jossa on Nintendo Switch 2 -pelikonsoli sekä Mario Kart World -peli. Hinta paketilla olisi alennuskoodia käyttämällä 423,20 euroa. Halvimmillaan samaista pakettia on myyty 519 euron hintalapulla Suomessa.
Tarjous alla:
(vaatii sisäänkirjautumisen verkkokauppaan tunnuksilla sekä kertakäyttöisen etukoodin CCFI20 syöttämisen ostoksen yhteydessä)
Kyseisen etukoodin voi käyttää vain kerran asiakastiliä kohden, eli jos olet ostanut samaisella etukoodilla jo jotain muuta, koodia ei voi enää käyttää ollenkaan. Emme takaa mitenkään, että etukoodi toimii.
