Päivän diili: Esteitä väistelevä Roomba alle 440 euroa

Viime vuosina parhaiden robotti-imurien ominaisuudet ovat ottaneet jättimäisiä loikkia eteenpäin. Mutta valitettavasti samalla ovat nousseet myös hinnat.

Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa mielestämme tämän hetken paras roboimuri, Dreame X50 Ultra Complete, joka maksaa tälläkin hetkellä yli 1000 euroa.

Mutta onneksi roboimureiden ns. hyllyaika on useita muita tuotteita pidempi, eli myös vanhat mallit löytyvät myynnistä varsin pitkään - ja juuri niiden osalta hinnat joskus yllättävät iloisesti.

Niin tälläkin kertaa, sillä pari vuotta sitten arvostelussamme varsin hyvin pärjännyt Roomba Combo j7+ irtoaa nyt alle 440 eurolla.

Kun arvostelimme robon keväällä 2023, se maksoi silloin lähes tuhat euroa. Eli hinta on laskenut 2,5 vuodessa noin 500 euron verran. Vielä kesän aikanakin Roomba Combo j7+ maksoi Suomessa yli 600 euroa.

Roomba Combo j7+ on siis esteitä väistelevä, oman pölysäiliönsä itsestään tyhjentävä, moppaava robotti-imuri.

Tarjous löytyy täältä:

Jos vaihtaa tavallisen "tyhmän" roboimurin Roombaan, etenkin esteiden väistely ja itsestään tyhjentävä pölysäiliö ovat todella iloisia ja positiivisia yllätyksiä. Eli lattialle unohtuneet johdot ja lelut eivät aiheuta robon jumittumista - ja pientä sisäistä pölysäiliötäkään ei tarvitse olla tyhjentämässä viikottain.

Jos Roombaa sitten vertaa aivan parhaisiin malleihin, mitä olemme viime aikoina arvostelleet, niin erojakin toki löytyy. Jo aiemmin mainittu Dreame sekä erinomainen Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI ovat parempia väistelemään esteitä kuin Roomba. Lisäksi ne osaavat pestä moppityynyt itse, kun taas Roomba ei kyseistä temppua osaa. Dreame osaa myös kiivetä korkeiden kynnysten yli, johon hyvin harva roboimuri toistaiseksi pystyy.

Mutta tällä hinnalla, Roomba Combo j7+ on mielestämme erinomainen ostos. Suosittelemme kuitenkin potentiaalista ostajaa lukemaan arvostelumme läpi ennen ostopäätöstä - kuten yleensäkin.





Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.