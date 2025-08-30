Päivän diili: Sony PS5 Digital Edition 399 euroa

Sony Playstation 5:n hinta ei ole aivan valtavasti heilunut suuntaan tai toiseen viimeisen parin vuoden aikana, vaan se on pikemminkin tehnyt jonkinlaista sahausliikettä ylös ja alas. Lisäksi Sony on hiljattain kertonut nostavansa konsoleidensa hintoja Euroopassa.

Mutta nyt tarjoustutkaamme osuikin varsin hyvä tarjous Pleikkarista.

Kyseessä on Playstation 5:n edullisempi malli, Playstation 5 Slim Digital Edition, jonka ainoa ero arvokkaampaan sisarukseensa on se, että siitä ei löydy lainkaan optista asemaa. Sony PS5 Slim Digital Editionia teratavun sisäisellä tallennustilalla saisi nyt 399 eurolla.

Kyseistä PS5-mallia on myyty tänä vuonna pääsääntöisesti 420-500 euron hintahaarukassa. Pienen hetken ajan kesäkuussa myytiin myös samaisella 399e hintalapulla kuin nytkin, mutta tuokaan tarjouskampanja ei kestänyt montaa päivää. Halvimmillaan PS5 Digital Editionia myytiin vuoden 2024 Black Fridayn aikaan, jolloin konsolin hinta oli Suomessa 379 euroa.

Tarjous löytyy täältä:

Vaikka Playstation 5:n digitaalisessa versiossa ei ole levyasemaa, mutta halutessaan sellaisen voi jälkikäteen hankkia erikseen.



Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.