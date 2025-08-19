Päivän diili: Roborockin esteitä väistelevä roboimuri halvemmalla kuin koskaan

Tänään tarjoustutkaamme osui varsin mainio tarjous robotti-imureista. Kyseessä on Roborockin moppaava, oman pölysäiliönsä itsestään tyhjentävä ja esteitä väistelevä malli.

Roborock S8 MaxV Ultra sai viime vuonna arvostelussamme neljä tähteä viidestä.

Kehuimme tuolloin robotin pärjäämistä huonekalujen ja mattojen kanssa sekä erinomaista imurointitulosta. Miinusta annoimme tuolloin turhan kovasta hinnasta, kun robo maksoi arvosteluhetkellä noin 1500 euroa sekä hieman hintaluokkaansa heikommasta, kameraan pohjautuvasta esteiden väistelystä.

Nyt roboa saisi omakseen 699 eurolla, eli alle puoleen hintaan siitä, mitä se maksoi vuosi sitten arvostelumme aikaan.

Roborock S8 MaxV Ultran ainoaksi heikkoudeksi jääkin mielestämme nyt se, että se ei osaa aivan täydellisesti väistellä lattialle unohtuneita esteitä, kuten sukkia ja laturijohtoja. Mutta tällä hinnalla robo on mielestämme jo varsin mainio ostos.

Tarjous löytyy täältä:



Annoimme tuolloin moitteita myös siitä, että robotin älypuhelinsovellusta ei oltu suomennettu. Mutta tämän tiimoilta asia on jo muuttunut, sillä Roborock suomensi hiljattain sovelluksensa. Suomennos on jo ehtinyt uusimpiin malleihin, myös S8 MaxV Ultraan.

Suosittelemme kuitenkin ennen ostopäätöstä lukemaan S8 MaxV Ultran arvostelumme, jotta tiedät mitä olet mahdollisesti ostamassa.

Viimeisen puolen vuoden aikana Roborockin imuri on maksanut halvimmillaan 849 euroa, kesä-heinäkuussa 2025. Ja sitä halvemmalla sitä ei ole koskaan myytykään Suomessa - vielä elokuussa 2024 sen hintalappu oli halvimmillaankin 1490 euroa.

Vertailun vuoksi, mielestämme parasta esteiden väistelyä tällä hetkellä tarjoavat Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI, joka maksaa nyt noin 1500 euroa sekä Dreame X50 Ultra Complete, joka maksaa noin 1100 euroa.





Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.