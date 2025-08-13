Threadsissa on nyt 400 miljoonaa käyttäjää kuukaudessa
Metan lyhytviestipalvelu Threads on rikkonut 400 miljoonan aktiivisen käyttäjän rajan kuukausitasolla.
Rajan rikkoutumisesta viestitti muun muassa Instagram-pomo Adam Mosseri Threadsissa.
"Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet melkoinen taival. Kaikki alkoi hullunkurisesta ideasta kilpailla Twitterin kanssa, ja siitä on kehittynyt merkityksellinen alusta, joka edistää avointa näkemysten vaihtoa, Mosseri kommentoi.
Threads on kasvanut nopeasti, sillä vuosi sitten uutisoimme palvelun ylittäneen 200 miljoonan kuukausittaisen käyttäjän rajan.
Threadsin suurta kasvua on edesauttanut se, että palveluun voi liittyä helposti Instagramin käyttäjätunnuksilla sekä tietysti se, että käyttäjät ovat poistuneet X:stä eli entisestä Twitteristä.
Threads on laajentanut toimintojaan hiljalleen, kun palveluun juuri saapuivat yksityisviestit. Palvelu on myös avautunut mainostajille.
