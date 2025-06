Threads saa yksityisviestit

Kolmekymmentä vuotta sitten syntyi yksi ohjelmistokehityksen kultaisista "laeista", nimeltään Zawinskyn laki. Sen mukaan jokainen sovellus turpoaa, riippumatta sen lähtökohdista tai käyttötarkoituksesta, aina siihen pisteeseen asti, kunnes sillä pystyy lukemaan sähköposteja.

Sittemmin laki on todistettu hyvinkin totuudenmukaiseksi. Mutta yksi asia laissa on muuttunut kolmenkymmenen vuoden aikana: sähköpostien sijaan kaikki ohjelmat tuntuvat jossain vaiheessa turpoavan siihen pisteeseen, että niihin rakennetaan mukaan viestien lähettämisen ja vastaanottamisen mahdollisuus.

Tästä surullisin esimerkki on tietysti Google. Yhtiö on jo parin vuosikymmenen ajan koettanut epätoivoisesti saada itselleen jalansijaa ihmisten välisessä pikaviestinnässä.

Joidenkin arvioiden mukaan Google olisi kehittänyt täysin keskenään yhteensopimattomat pikaviestiratkaisut ainakin viiteenkymmeneen sovellukseen. Pelkkiä pikaviestisovelluksiakin yhtiö on kehittänyt vuosien saatossa toistakymmentä - joista yksikään ei ole noussut niin suosituksi, etteikö se olisi lopulta päätynyt Googlen surullisenkuuluisalle "hautausmaalle".



Mutta hieman samaa piirrettä näyttää tarttuneen hiljattain myös toiseen verkon jättiläiseen, Metaan. Sinänsä vertailu on epäreilua, koska Meta on - päinvastoin kuin Google - oikeasti onnistunutkin luomaan viestipalveluistaan suosittuja.

Metalla on nykyisin kolme toisistaan erillistä viestipalvelua: WhatsApp, Messenger sekä Instagramin yksityisviestit.

Mtta joukon jatkoksi on nyt tulossa neljäs, sillä kesällä 2023 avattu Threads on saamassa omat yksityisviestinsä.

Asiasta kertoi Threadsin ja Instagramin johdossa oleva Adam Mosseri julkaisussaan eilen. Mosserin mukaan Threadsin yksityisviestit ovat olleet palvelun eniten pyydetty, puuttuva toiminnallisuus.

Väite tästä on hieman erikoinen, sillä omassa "threads-kuplassamme" ajatus on tyrmätty varsin täydellisesti - ja se on koettu täysin tarpeettomana.

Instagram = Threads

Threadshan syntyi ei varsinaisesti itsenäisenä palveluna, vaan tavallaan Instagramin tekstiversiona. Threadsiin ei luoda lainkaan omia käyttäjätunnuksia, vaan sitä käyttääkseen pitää luoda itselleen Instagram-tunnukset, jotka sitten toimivat myös Threadsissa.

Jokaisen käyttäjän profiilissa on oletuksena tarjolla suoraan linkki myös kyseisen käyttäjän Instagram-profiiliin, jonka kautta sitten voi lähettää yksityisviestejä - Instagramin yksityisviesteinä.

Eli tuomalla Threadsiin omat yksityisviestit, kuviosta lähinnä vähennetään yksi välivaihe pois.

Mutta muutokselle voi olla loogisempiakin syitä..

Syynä Euroopan Unioni - tai Yhdysvallat?

Kuten todettua, Threads on palveluna Instagramin alainen palvelu - ei niinkään täysin itsenäinen sosiaalisen median palvelunsa.

Mutta... Metan omistama Instagram on yksi Euroopan Unionin Digital Services Act -lain luokittelemista erittäin suurista verkkopalveluista (VLOP), jota koskevat tiukemmat kilpailunrajoitukset ja säännöt kuin "tavallisia" verkkopalveluita.



On varsin helppoa ajatella, että Meta on käyttänyt Instagramin valtavaa asemaa hyväkseen lanseeraamalla toisen, täysin erillisen palvelun. Eli yhtiö on laajentunut uudelle alueelle, jossa toimii jo muita kilpailijoita (Twitter/X, Bluesky, Mastodon) ja on käyttänyt laajentumisensa apuna olemassaolevaa, valtavaa verkkopalveluaan. Digital Services Actin kanta tällaiseen laajenemiseen voi osoittautua yhtiön kannalta ongelmalliseksi jatkossa.

Joten yksityisviestien toiminnallisuuden tuominen Threadsin sisään voi merkitä hyvinkin yhtä askelta prosessissa, jossa Meta valmistautuu irrottamaan Threadsin erilleen Instagramista. Seuraava askel olisi loogisesti se, että Threadsiin voisi luoda käyttäjätilin ilman Instagram-tilin luomista.

Toinen ongelmavyyhti Metalla on meneillään valtameren toisella puolen, jossa Yhdysvallat on aloittanut monopolioikeudenkäynnin Metaa vastaan. Oikeudenkäynnin lopputuloksena voi käydä niin, että Meta pilkotaan osiin. Näin ollen olisi loogista irrottaa vielä taloudellisesti varsin merkityksetön Threads omaksi palasekseen, jolla kenties oikeusistuinta voitaisiin pehmittää edes hieman - ja Meta saisi pitää rahakoneensa eli Facebookin ja Instagramin saman katon alla.