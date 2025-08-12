Tekoälyfirma teki Chrome-selaimesta 30 miljardin ostotarjouksen

Vaikka mitään ei ole vielä päätetty, ovat haaskalinnut kiertelemässä jo saaliinsa ympärillä.

Tekoälyhakukoneestaan tunnettu Perplexity on avannut pelin ja tehnyt julkisen ostotarjouksen mainosjätti Googlen omistamasta Chrome-selaimesta.

Taustalla on teknologiamaailman jännityksellä odottama oikeuden päätös, jonka pitäisi valmistua loppukesän aikana. Google tuomittiin jo vuoden 2024 kesällä monopoliasemansa väärinkäytöstä amerikkalaisessa tuomioistuimessa. Mutta jo vuoden ajan on odotettu sitä, miten oikeus aikoo Googlea rangaista.

Pelkät sakot eivät tule todennäköisesti riittämään, vaan oikeus pyrkii löytämään rangaistuksen, jolla Google pakotetaan luopumaan monipoliasemasta.

Yhdysvaltain oikeusministeriö toivoo, että oikeus päätyisi ratkaisuun, jossa Google pilkotaan osiin. Oikeusministeriö haluaa ainakin Chromen omaksi yhtiökseen, irti Googlesta, sillä sen (ja oikeuden) mielestä Google saa Chromella keräämillään tiedoilla epäreilua etua mainosmarkkinassa.



Vuoden mittaan potentiaalisia ehdokkaita Chromen ostajaksi on ilmestynyt jo parikin kappaletta: netin dinosaurus Yahoo kertoi keväällä olevansa valmis ostamaan Chromen itselleen ja myös tekoälyjätti OpenAI on kertonut kiinnostuksestaan.

Mutta Perplexity on siis ensimmäinen taho, joka on suoraan kertonut kauppasumman, jolla se olisi valmis ostamaan Chromen itselleen. Wall Street Journalin tietojen mukaan Perplexity on tarjonnut Chromesta 34,5 miljardia dollaria (noin 29,6 miljardia euroa).

Perplexity on jo itse kehittämässä omaa selaintaan ja yhtiön toimitusjohtaja on jo kehunut, miten yhtiön oma selain tulee imemään kaiken mahdollisen tiedon käyttäjistään Perplexityn käyttöön. Eli tavallaan täsmälleen samaa, mitä Google on Chromen kanssa tehnyt - vain suoraan ja rehellisesti ilmaistuna.

Päätti oikeus sitten lopulta suuntaan tai toiseen, on lähes varmaa, että selainsodat ovat tekemässä vahvasti paluuta lähivuosina - ensimmäistä kertaa sitten vuosituhannen alun, jolloin Chrome nousi nykyiseen monopoliasemaansa selaimissa. Mm. ChatGPT on saamassa oman selaimensa - ja kun tekoälybotilla on jo satoja miljoonia käyttäjiä, voi se hyvinkin kaapata itselleen varsin ison siivun selainkäyttäjistä, varsin nopeasti.

Perplexity taas on ollut hiljattain otsikoissa siinäkin mielessä, että yhtiön botit eivät kunnioita lainkaan verkkosivujen boteille asettamia estoja.