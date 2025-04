OpenAI on valmis ostamaan Chromen, jos Google pakotetaan myymään se

Maailman suurin mainosyhtiö Google taistelee useissa eri oikeusjutuissa niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin, kilpailuviranomaisia vastaan. Yhtiö on jo tuomittu monopoliasemansa väärinkäytöstä, mutta sitä odotetaan, mikä rangaistukseksi määrätään.

Oikeusjutussa Yhdysvaltain oikeusministeriö ajaa rangaistukseksi sitä, että Google pakotettaisiin myymään omistamansa Chrome-selain ulkopuoliselle taholle. Samalla Googlen pitäisi katkaista kaikki siteet Chromeen, eikä yhtiö todennäköisesti saisi enää kehittää omaa selainta.

Chrome on ylivoimaisesti maailman suosituin selain ja sen hintalappu nousisi omana firmanaankin todennäköisesti jättimäiseksi. Lisäksi kilpailulainsäädäntö rajottaisi hyvin todennäköisesti myös sitä, ketkä Chromen ylipäätään saisivat ostaa itselleen: on varsin todennäköistä, että esimerkiksi Microsoftin ja Applen omissa liiketoimissa on jo nyt kulmia, jotka saattaisivat aiheuttaa ongelmia, jos ne olisivat kiinnostuneita Chromen ostamisesta.



Joten paksulla lompakolla varustettu teknologiafirma, jolla ei ole omaa käyttöjärjestelmää, olisi todennäköisin ostaja. Tähän muottiin ei mahdu montaa yritystä, mutta nyt yksi on nostanut kätensä pystyyn, virallisestikin.

Valtavalla rahoituspotilla toimiva tekoälyfirma OpenAI on kertonut kiinnostuksestaan Chromen ostoon. OpenAI kertoi halukkuudestaan Googlea vastaan käydyn oikeudenkäynnin virallisissa lausunnoissa.

Asia ei sinänsä tule isonakaan yllätyksenä, sillä OpenAI on tietojen mukaan jo kehittämässä omaa selaintaan ja yhtiö on mm. kaapannut Chromen kehittäjiä, rekrytoimalla heidät itselleen suoraan Googlelta.

Jos Googlen yksinvaltius selainmarkkinoilla päättyy oikeuden päätöksellä, tulee sillä olemaan hyvin kauaskantoisia vaikutuksia koko maailman selainmarkkinoihin - ja luonnollisesti myös verkkomainonnan ja hakukoneiden markkinoihin, sillä niiden määräävästä asemasta vaatimus Chromen irrottamisesta nimenomaan on syntynytkin.