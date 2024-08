Googlen todettiin käyttävän väärin monopoliasemaansa

Yhdysvaltain liittovaltion tuomari katsoo, että Googlella on haku- ja mainosmarkkinoilla monopoliasema, jota se on käyttänyt väärin. Aiheesta kertoo esimerkiksi The Verge.

Päätöksen mukaan Googlen käyttää asemaansa väärin. Tämä johtuu esimerkiksi eri laitevalmistajien kanssa tehdyistä sopimuksista, joiden myötä Google-hakukone on ihmisten laitteissa ensisijainen hakupalvelu.

Tehtyä päätöstä pidetään merkittävänä, ja sillä voi olla suuria vaikutuksia teknologiajättien toimintaan tulevaisuudessa. The Vergen mukaan tässä kohden ei ole vielä selvää, mitä tämä päätös tarkoittaa Googlen liiketoiminnalle. Korjaustoimenpiteet määrätään menettelyn seuraavassa vaiheessa.

Google aikoo valittaa päätöksestä.