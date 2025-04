Yahoo haluaa ostaa Chromen

Muinaisen netin esihistorian jättiläinen, amerikkalainen Yahoo on kertonut olevansa kiinnostunut ostamaan itselleen Googlen omistama Chrome-selain.

Taustalla on tietysti teknologia-alaa potentiaalisesti uusiksi mylläävä oikeuden päätös, jota odotetaan lähiaikoina.

Google tuomittiin viime kesänä monopoliasemansa väärinkäytöksestä amerikkalaisessa oikeusistuimessa. Yhtiö on siis jo todettu syylliseksi, mutta siitä lähtien ollaan odotettu tuomarin päätöstä siitä, miten Googlea tullaan rankaisemaan.

Oikeusjutun Googlea vastaan nosti Yhdysvaltain oikeusministeriö ja se on vaatinut Googlelle rangaistukseksi sitä, että Chrome irrotettaisiin kokonaan Googlesta omaksi, itsenäiseksi yhtiökseen.

Todennäköisesti samalla Googlea kiellettäisiin myös oman selaimen kehittäminen tai sellaisen itselleen ostaminen.

Chromen markkinaosuus on globaalisti valtava ja Suomessakin se on täysin ylivoimainen selainmarkkinalla - niin tietokoneilla kuin kännyköissäkin. Joten Chromen hintalappukin tulee olemaan todennäköisesti hurja.



Mahdollisia ostajia ei ole montaa, joilla olisi jo olemassaolevaa liiketoimintaa, joka hyötyisi Chromen ostosta - ja joilla olisi tarpeeksi rahaa ostaa Chrome itselleen.

Ensimmäinen potentiaalinen ostajaehdokas ilmestyi kuitenkin jo viime viikolla, kun tekoälyjätti OpenAI kertoi olevansa kiinnostunut Chromen ostosta itselleen. Yhtiöllä olisi sekä rahaa että omaa selainta tukevaa liiketoimintaa, joten kauppa kuulostaisi hyvinkin loogiselta.

Mutta nyt siis Yahookin on ilmaissut mielenkiintonsa. Pienenä ongelmana voitaneen pitää sitä, että Chrome on arvioiden mukaan monta kertaa arvokkaampi kuin Yahoon koko yrityksen markkina-arvo on. Mutta Yahoo on nykyisin sijoitusrahaston omistama ja yhtiö todennäköisesti rahoittaisi jättimäisen kaupan juurikin omistajiensa lompakon avulla - ei niinkään omilla rahoillaan.