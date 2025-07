Britannian ikärajalaki tuli voimaan, VPN-käyttö kasvoi huomattavasti

Britannian erittäin monelle digitaalisen elämän osa-alueelle kurottuva Online Safety Act tuli voimaan perjantaina heinäkuun 25. päivä, 2025.

Päivä oli merkittävä, koska perjantaina Online Safety Act -lain vaatimukset pakollisistä käyttäjien täysi-ikäisyyden tunnistamisesta astuivat voimaan.

Tästä eteenpäin kaikki sivustot, joilla käy brittiläisiä käyttäjiä, ovat velvoitettuja todentamaan sen, että käyttäjä on täysi-ikäinen, mikäli sivustolta löytyy ainoastaan aikuisille tarkoitettua materiaalia.

Vaatimus koskee myös kännykkäsovelluksia.

Ikä pitää todentaa luonnollisesti aikuisviihdesivustoilla vierailtaessa, mutta mm. maailman suurin keskustelualue, Reddit joutui ottamaan käyttöön iän todentamisen brittikäyttäjiltään. Myös esimerkiksi Tinder joutuu varmistamaan käyttäjiensä iän Britanniassa.

Redditissä ikä pitää todentaa, jos haluaa nähdä K-18 -leimalla varustettuja sisältöjä. Tällaiseksi luokitellaan aikuisviihteen lisäksi mm. keskustelu tupakoinnista ja vedonlyönnistä.



Britanniassa on vain täsmälleen sama ongelma kuin monessa muussakin ikärajavalvontaa verkkoon vyöryttävässä maassa. Saarivaltiossakaan ei ole mitään virallisesti hyväksyttyä, vahvaan tunnistautumiseen pohjautuvaa ratkaisua, jolla käyttäjä ja käyttäjän ikä voitaisiin aukottomasti todentaa.

Mashablen mukaan lakia noudattavat sivustot ovatkin joutuneet turvautumaan mitä monimutkaisimpiin ratkaisuihin. Osa palveluista nojautuu hieman suomalaista verkkopankkitunnistautumista vastaaviin ratkaisuihin, mutta osa sivustoista nojaa kasvojentunnistukseen ja skannattuihin ajokortteihin iän varmistamiseksi.

Täsmälleen samanlaisiin ongelmiin on päädytty mm. Australiaan suunnitellussa tiukassa ikärajalaissa, joka estäisi mm. sosiaalisen median käyttämisen alaikäisiltä. Yhdysvalloissa tilanne on äitynyt niin pahaksi, että maailman suurin aikuisviihdesivusto Pornhub on estänyt pääsyn jo useista Yhdysvaltain osavaltioista sivuilleen, koska ikärajan valvontaa ei voida toteuttaa digitaalisesti ja yksityisyyttä kunnioittaen.

Britannissa lakia seurasi välitön vastareaktio:

Sveitsiläisen, yksityisyydestä tunnetun, voittoa tavoittelemattoman VPN-tarjoajan Protonin mukaan ProtonVPN:n latausmäärät kasvoivat 1400 prosenttia heti lain voimaan tultua.

Vastaava VPN-asennusten piikki nähtiin myös aiemmin, kun ikärajat otettiin käyttöön Ranskassa. Mutta Protonin mukaan brittien VPN-into ei näytä hetkelliseltä piikiltä, sillä latausmäärät jatkoivat vain kasvuaan lain voimaan tulon jälkeenkin.

Suomeen ja Euroopan Unioniin vastaava, mutta vahvaan tunnistautumiseen pohjautuva pakollinen täysi-ikäisyyden todentaminen on tulossa ensi vuonna.



Britannian merkittävästi kiristyneet verkkoa koskevat lait ovat nousseet otsikoihin pitkin vuotta. Wikipedia aloitti oikeustaistelun Online Safety Act -lakia vastaan kesällä 2025, koska ilmainen sanakirja pelkää, että laki rajoittaa sen muokkaajien sananvapautta ja vaarantaa heidän turvallisuutensa.

Laki on myös ajanut useita pieniä brittiläisiä keskustelualueita sulkemaan ovensa kokonaan, koska niillä ei ole resursseja vastata lain vaatimuksiin byrokratiasta ja valvonnasta.

Myös toinen brittien laki, UK Investigatory Powers, on ollut tapetilla, sillä sen vuoksi Apple joutui poistamaan kokonaan salauksen brittiläisiltä iCloud-käyttäjiltään.