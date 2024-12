Britannian uusi laki pakottaa nettifoorumit sulkemaan ovensa

Britanniassa tulee voimaan uusi lainsäädäntö maaliskuuss 2025, joka näyttää tuhoavan maan nettikulttuuria isolla kädellä.

Online Safety Act eli verkkoturvallisuuslaki on luotu - kuten aina kaikki tämän tyyppiset lait - lasten suojelun varjolla.

Laki asettaa verkkosivustoille ja -yhteisöille ison kasan sinänsä kannustettavia velvotteita, mutta lakia suunniteltaessa on kenties unohtunut kohtuullisuuden käsite. Online Safety Act vaatii kaikkia verkossa toimivia yhteisöpalveluita asettamaan yhteisölle turvallisuudesta vastaavan nimetyn henkilön, joka vastaa siitä, että palvelu noudattaa uutta lakia.



Laki vaatii palveluja asettamaan tietyn määrän palkattuja moderaattoreita, joilla on "tarpeeksi resursseja" käytössään palvelun moderoimiseksi. Moderoinnin osalta vaaditaan nopeaa sisällön poistoa mm. itsetuhoisuuteen viittaavien artikkelien osalta. Jos palvelu käyttää tekoälyä tai muuta koneellistettua ratkaisua moderoinnin tukena, täytyy työkaluja parantaa jatkuvalla kehityksellä.

Jatkossa lakia tullaan kehittämään niin, että yhteisöpalveluita tarjoavilta yrityksiltä vaaditaan tekoälyn käyttöä lasten oikeuksia uhkaavan materiaalin poistamiseksi ja harkinnassa on myös laittoman materiaalin ns. hash-tiedostojen käyttö, joiden pohjalta palveluiden pitää poistaa automaattisesti kaikki laittomaksi määritelty sisältö.

Säännöt sinänsä kuulostavat fiksuilta, vaikkapa Facebookin tai Redditin säätelyyn. Mutta valitettavasti laki ei aseta mitään rajoja sille, mitkä palvelut ja sivustot kuuluvat lain säätelyn piiriin.

Lain säätelyn pariin kuuluvat siis kaikki verkkoyhteisöt, joilla on toimintaa tai jotka kohdentavat toimintansa Britanniaan. Eli laki velvoittaa myös pieniä harrastuksiin keskittyviä keskustelualueita noudattamaan sääntöjä samalla tasolla kuin vaikkapa Facebookin täytyy niitä noudattaa.

Lisäksi useissa keskustelualueissa sivustolla on vain yksi omistaja, joka on automaattisesti myös lain silmissä vastuussa siitä, jos lakia ei noudateta. Rangaistukset lain noudattamatta jättämisestä ovat niin kovat, että ne tekevät harrastepohjalta pyöritettävien verkon keskustelualueiden ylläpidosta valtavan henkilökohtaisen riskin ylläpitäjille.

Joten brittiläinen Microcosm on jo vetänyt laista omat johtopäätöksensä ja sulkee kaikki 300 pientä, eri aihepiireihin tarkoitettua verkkofoorumiaan maaliskuussa. Suosituin ja tunnetuin niistä on brittiläisen pyöräilykansan suosiossa oleva LFGSS, joka avasi päätöstään hyvinkin seikkaperäisesti. Käytännössä foorumi on ollut mainosvapaa, lahjoituksin pyörivä pyöräilyharrastajien sivusto, jonka palvelinten ylläpitokulut on nippanappa katettu lahjoituksilla.



Microcosmin ylläpitämien forumeiden sulkemispäätös on noteerattu myös Britannian päämedioissa. On lähes varmaa, että Microcosmin esimerkkiä seuraavat muutkin foorumit. Sivuston ylläpito Britannian ulkopuolella ei muuta tilannetta mitenkään, sillä laki on kirjoitettu niin, että se koskee kaikkia Britanniaan "suunnattuja" sivustoja.

Jopa netitjätti Reddit on kertonut harkitsevansa Britannian kokonaan jättämistä uuden lain vuoksi.