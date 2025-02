Apple ei enää salaa pilveen tallennettuja tietoja Briteissä

Uutisoimme muutama viikko sitten, miten Britannian hallitus vaatii pääsyä kaikkin Apple-käyttäjien pilvitallennustietoihin, koko maailmassa.

Taustalla on Britannian kiistelty UK Investigatory Powers -laki, joka on ollut voimassa jo vuodesta 2016.

Laki on äärimmäisen rankka, sillä sen perusteella teknologiayhtiöiden on pakko tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa rikoksiin liittyvien todisteiden toimittamiseksi. Lisäksi laki ei rajaudu ainoastaan Britannian sisälle, vaan lain perusteella brittiviranomaisilla on teoriassa oikeus vaatia vaikka suomalaisenkin Apple-käyttäjän tilin kaikki tiedot itselleen.

Mikäli Apple toimittaisi vaikkapa suomalaisen käyttäjän tiedot brittien viranomaisille, se ei myöskään saisi kertoa tästä mitenkään kyseiselle suomalaisen tilin omistajalle.



Koska Applen pilvitallennus on päästä päähän salattu, ei Apple pysty toimittamaan viranomaisille tietoja mitenkään. Viranomaiset alkoivatkin vaatimaan, että Applen täytyy tehdä pilvipalveluihinsa ns. takaovi, joka päästäisi viranomaiset käsiksi salattuunkin tietoon.

Koska vahvaan salaukseen ei voi tehdä mitään takaovia edes viranomaisten pyynnöstä, tuhoamatta salamma vahvan salauksen ideaa, oli idea varsin järisyttävä.

Viime viikolla Apple vihdoin taipui brittien vaatimuksiin, mutta omalla tavallaan. Yhtiö päätti (maksumuuri) poistaa kokonaan salauksen, kaikilta brittiläisiltä Apple-käyttäjiltä.

Yksityisyydestään herkät kuluttajat todennäköisesti siirtyivät välittömästi käyttämään jotain muuta pilvipalvelua iCloudin sijaan, mutta suuri yleisö ei näytä välittävän muutoksesta juurikaan.

Nyt brittien viranomaisilla on vapaa pääsy kaikkeen Applen palvelimilla olevaan, brittiläisten käyttäjien tietoon. Salaus poistettiin samalla myös Applen pilveen tallennetuilta kuvilta ja videoilta. Brittiviranomaiset olisivat halunneet pääsyn koko maailman Apple-käyttäjien tietoon, mutta ainakaan toistaiseksi Apple ei ole tähän suostunut. Kyseinen muutos tarkoittaisi sitä, että iCloudista pitäisi poistaa salaus kaikissa maailman maissa.

Briteissä on myös ajettu jo usean vuoden ajan lakiin muutosta, joka kieltäisi vahvan salauksen käytön kokonaan. Myös Euroopan Unionissa on yritetty saada aikaiseksi vastaavaa lakia - ja Ruotsissa viranomaiset pyrkivät täsmälleen samaan.



Sekä Britanniassa että Ruotsissa maan armeija vastustaa ideaa vahvan salauksen kieltämisestä, sillä kummankin maan armeijat nojaavat itsekin epävirallisessa viestinnässään kuluttajille tarkoitettuihin, vahvaa salausta tarjoaviin sovelluksiin, kuten Signaliin.