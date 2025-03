Google testaa tekoäly-hakutuloksia jo Euroopassakin

Netin toiminnan kannalta kenties merkittävin muutos tapahtui viime kesänä, kun Google vaihtoi hakutuloksensa tekoälyn luomiin tiivistelmiin.

Ensin hakutulokset vaihtuivat tekoälyn luomiin tiivtslemiin Yhdysvalloissa, mutta jo lokakuussa 2024 tekoäly syrjäytti linkkitulokset yli 100 muussakin maassa. Ainoastaan Euroopan Unionin maat ovat toistaiseksi jatkaneet perinteisen Googlen hakutulosten käyttöä.

Google on todennäköisesti ollut huolissaan Euroopan Unionin tiukoista lainsäädännöistä, jotka saattaisivat aiheuttaa yhtiölle ongelmia, jos tekoälyn antamat vastaukset olisivatkin puolueellisia - tai yksinkertaisesti väärässä.

Mutta nyt näyttää siltä, että yhtiö on uskaltautumassa myös Eurooppaan. SEO Round Table kertoo useiden käyttäjien ympäri Eurooppaa törmänneen tekoälytuloksiin perinteisten hakutulosten sijaan. Rajatut testit ovat meneillään ainakin Sveitsissä, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa.



Googlelle ja muille amerikkalaisille teknologiajäteille selkänojaa pieneen riskinottoonkin saattaa antaa Trumpin hallinnon linjaus, jonka mukaan Yhdysvaltojen mielestä EU "sensuroi" teknologiayhtiöitä lainsäädännöllään. Facebookin omistava Meta on jo ehtinyt kertomaan, että yhtiö aikoo valittaa Trumpin hallinnolle suoraan, jos sitä kohdellaan Euroopassa "epäreilusti".

Samaan aikaan Google on itse kertonut laajentavansa tekoälytulosten näyttämistä entisestäänkin. Tähän saakka tekoälyn luomia tiivistelmiä on annettu vain tietyn tyyppisiin hakuihin, mutta jatkossa tekoälyn antamat vastaukset ovat ilmeisesti oletusarvoinen "hakutulos", lähes riippumatta siitä, mitä haetaan. Muutos koskee siis vain maita, joissa tekoäly-Google on jo käytössä - eli koko muuta maailmaa, muttei EU:ta.