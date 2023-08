Päivän diili: levyaseman sisältä PS5 maksaa nyt 499 euroa

Vielä jonkin aikaa sitten PlayStation 5:n saatavuus oli heikkoa, mutta muutama kuukausi sitten kelkka kääntyi ja nyt konsolia saa helposti hankittua. Saatavuus on paikoin jopa niin hyvää, että sen hinta on laskenut.

Vielä kesäkuun puolessa välissä levyasemalla varustettua PlayStation 5 Standard -mallia myytiin 579 eurolla, mutta nyt sen hinta on laskenut. Konsolia myydään usean jälleenmyyjän toimesta 499 eurolla.

Jo aiemmin Gigantti myi konsolia tällä hinnalla, mutta nyt konsolia saa laajasti useilta jälleenmyyjiltä. Kyseessä on kampanja, joka on voimassa 27.8. asti.

Sony tiedotti hiljattain, että PS5-konsolia on myyty 40 miljoonaa kappaletta. Uudet kampanjat todennäköisesti jonkin verran vauhdittavat myyntiä. Sonyn on huhuttu valmistelevan tehokkaamman PS5-konsolin tuomista markkinoille. Huhuissa on myös ollut ohuempi PS5 Slim -malli.

Päivän diili



Tarjous löytyy useilta jälleenmyyjiltä. Tarjous on voimassa 27.8. asti.





Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.