Someraivo vaikutti: LG perääntyi ja mahdollistaa Microsoftin tekoälyn poiston televisioistaan
Korealainen elektroniikkajätti LG taipui valtavan someraivon jälkeen muuttamaan suunnitelmiaan.
Kerroimme aiemmin tällä viikolla, miten LG lisäsi älytelevisioihinsa päivityksen myötä Microsoftin tekoälypalvelu Copilotin.
Erityisen ärsyttävää Copilotin lisäämisessä osaksi LG:n älytelevisioita oli se, että Copilot-sovellusta ei saanut halutessaan poistettua lainkaan televisiostaan.
Sovelluksen sai toki piilotettua, eikä se käynnistynyt kuin erikseen pyydettäessä, mutta ajatus soti silti ihmisten periaatteita vastaan pahasti. Ja varsin moni kertoi boikotoivansa LG:n televisioita vastaisuudessa.
Nyt LG kertoo taipuneensa kuluttajilta saamansa palautteen vuoksi ja kuluttajat voivat halutessaan poistaa sovelluksen televisiostaan.
Sinänsä LG ei ole suinkaan yksin tekoälyn pakkotunkemisessa televisioihinsa. Toinen korealainen jätti, Samsung, toi Microsoftin tekoälyn omiin televisioihinsa jo elokuussa 2025.
Lisäksi Google TV:tä käyttöjärjestelmänään käyttävät televisiot - eli iso osa kaikista muista älytelevisioista - sisältää jo nyt Googlen oman Gemini-tekoälyn.
Teimme hiljattain listauksen siitä, mitä käyttöjärjestelmää mikäkin televisiovalmistaja käyttää televisioissaan.
