EU julkisti KIDS-säädöksen: Sosiaalinen media kielletty alle 13-vuotiailta, itsenäinen tili vasta 15-vuotiaana

Euroopan komissio on hyväksynyt uuden EU:n KIDS-säädöksen (EU KIDS Act), jonka tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten verkkoturvallisuutta koko unionin alueella. Lakialoite asettaa sosiaalisen median alustoille ja digitaalisille palveluille tiukkoja reunaehtoja sekä nostaa alaikäisten itsenäisen tilin luomisen alaikärajan EU-tasolla 15 vuoteen.

Ehdotuksessa sosiaalisen median käyttöön tuodaan selkeä portaittainen malli.

Alle 13-vuotiailta sosiaalisen median palveluiden käyttö kielletään kokonaan.

3–13-vuotiaille lapsille sallitaan ainoastaan erityisesti suunnitellut ja lapsiystävälliset videonjakopalvelut huoltajan hallinnoiman tilin kautta.

Alustojen on tarjottava vanhemmille helppokäyttöinen työkalu laitteen käytön rajaamiseksi vain näihin sopiviin palveluihin, ja ruutuaika rajataan korkeintaan yhteen tuntiin päivässä.

13–15-vuotiaat voivat puolestaan käyttää sosiaalista mediaa ja videonjakopalveluita huoltajan valvoman minitilin kautta, jossa sosiaaliset kontaktit ja ruutuaika on rajoitettu enintään tuntiin vuorokaudessa.



Vasta 15 vuotta täyttäneet nuoret voivat avata palveluihin täysin itsenäisen tilin.

Uusi sääntely asettaa laajoja velvoitteita sosiaalisen median ja videonjakopalveluiden ohella myös verkkovideopeleille, tekoälykumppaneille ja chatboteille, joita tarjotaan alle 18-vuotiaille.

Palveluista määrätään kiellettäväksi riippuvuutta aiheuttavat toiminnot, kuten esimerkiksi loputon vieritys ilman pysäytyksiä ja nukkumisaikaan ajoitetut ilmoitukset. Samalla kielletään profilointiin perustuvat suositukset, jotka ajavat alaikäisiä käyttäjiä haitallisen sisällön kierteeseen.

Alaikäisten profiilit määrätään oletusarvoisesti täysin yksityisiksi, ja sijaintitiedot, kamera sekä mikrofoni on pidettävä oletuksena suljettuina. Palveluiden on myös estettävä vieraiden käyttäjien ei-toivotut yhteydenotot ja tarjottava nuorille helpot keinot muiden estämiseen, mykistämiseen sekä suosittelujärjestelmien säätämiseen ja nollaamiseen.

Sääntöjen valvomiseksi sovelluskaupoilta ja verkkopalveluilta edellytetään ikävarmennusvälineiden käyttöönottoa, jotta ikä voidaan varmentaa heti uutta tiliä avattaessa. Järjestelmässä voidaan hyödyntää esimerkiksi EU:n omaa ikätarkastussovellusta.

Komission mukaan KIDS-säädös kääntää aiemman todistustaakan toisin päin, jolloin vastuu siirtyy suoraan alustoille. Erittäin suurten verkkoalustojen on kyettävä osoittamaan komissiolle ja riippumattomalle tarkastajalle, että niiden palvelut ja ominaisuudet ovat sisäänrakennetusti turvallisia ja ikätasolle sopivia. Valvontaa varten otetaan käyttöön nopeutetut menettelyt, ja komission on määrä saattaa tutkimukset päätökseen 90 päivän kuluessa.



Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen korostaa lasten käyttävän nykyään kehittyneintä teknologiaa, jota ei aikoinaan luotu heidän hyvinvointiaan silmällä pitäen. Teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen toteaa puolestaan säädöksen takaavan lasten oikeuden oppia ja pitää yhteyttä verkossa samalla, kun paine pidetään tiukasti alustoilla.

Lakiesitys perustuu yli 60 asiantuntijan paneelin suosituksiin. Tuoreen eurobarometrin mukaan peräti 92 prosenttia eurooppalaisista pitää lasten verkkoturvallisuuden parantamista keskeisenä poliittisena painopisteenä.

Lainsäädäntöehdotus on toimitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn.