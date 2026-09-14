Temu-tilaukset romahtivat – suomalaisten verkkokauppojen pakettimäärät kovassa kasvussa

Uutisoimme aiemmin, kuinka EU-alueen ulkopuolelta saapuville pientilauksille heinäkuussa asetettu kolmen euron tullimaksu romahdutti Kiinasta saapuvien lähetysten määrän Suomessa. Nyt tuore Paketti-indeksi osoittaa, että kiinalaisten verkkokauppojen hiipuminen on ohjannut suomalaiset ostamaan kotimaisista verkkokaupoista.

Digital Commerce Finlandin ja HUI Researchin toteuttaman Paketti-indeksin mukaan kotimaiset paketit muodostivat alkuvuonna jo 59,7 prosenttia kaikista verkkokauppapaketeista. Osuus on kasvanut tasaisesti, sillä vuonna 2025 vastaava luku oli 57,5 prosenttia ja vuonna 2024 vielä 53,8 prosenttia.

Tammi–kesäkuussa kotimaisten pakettien määrä loikkasi 22,6 prosentin kasvuun, kun samalla tuontipakettien kasvu jäi 10,6 prosenttiin.





Indeksi perustuu Postin, Matkahuollon, DSV/DB Schenkerin, PostNordin ja Budbeen todellisiin toimitusmääriin.

"Kotimaisen verkkokaupan kasvua tukevat verkko-ostamisen arkipäiväistyminen ja ostovoiman vahvistuminen. Samalla kiinalaisten verkkokauppojen suosion hiipuminen näyttää siirtäneen osan kysynnästä kotimaassa toimiviin kauppoihin. Tämä näkyy kotimaisten pakettien vahvana kasvuna", kertoo Digital Commerce Finlandin digitaalisen kaupan johtaja Mirva Sandström.

Muutos kytkeytyy suoraan Tullin tuoreisiin tilastoihin, joiden mukaan yksityishenkilöille osoitettujen pienten Kiinasta tulevien tilausten määrä romahti heinäkuussa 66,5 prosenttia kesäkuuhun verrattuna ja peräti 76,3 prosenttia vuoden takaiseen nähden.

Ennen uutta kolmen euron tullimaksua keskimääräinen Kiinasta tilatun pikkupaketin arvo oli tullauksessa vain 5,03 euroa.

Pakettiautomaatti on edelleen selvästi suosituin vaihtoehto 46 prosentin osuudella, mutta kotiinkuljetukset kasvattavat suosiotaan huimaa vauhtia. Kotiinkuljetusten määrä kasvoi alkuvuonna peräti 44,9 prosenttia ja niiden osuus kaikista toimituksista nousi 18,7 prosenttiin.

Samaan aikaan pakettiautomaattien käyttö kasvoi 22,5 prosenttia ja perinteisten miehitettyjen noutopisteiden kasvu hiipui 1,9 prosenttiin.

"Kotiinkuljetusten kasvu kertoo kuluttajien arvostavan yhä enemmän helppoutta ja ajansäästöä. Kun verkko-ostaminen arkipäiväistyy, myös toimitukselta odotetaan nopeutta ja vaivattomuutta. Yksi muutos saattaa liittyä myös kotimaisen huonekalu- ja kodintavarakaupan murrokseen ja siirtymiseen vahvemmin verkkoon", kommentoi Sandström.

Myös palautusten määrässä nähdään positiivista kehitystä kauppiaiden kannalta, sillä pakettien palautusaste putosi vertailukauden 8,4 prosentista 7,3 prosenttiin.





Muutoksen taustalla arvioidaan olevan kauppojen aiempaa paremmat tuotetiedot ja ostoprosessin opastus, mutta osansa on todennäköisesti myös ulkomaisten kauppojen kalliimmilla tai monimutkaisemmilla palautusehdoilla.

Lisäksi suomalaiskauppojen pakettivienti ulkomaille jatkoi vahvistumistaan kasvettuaan alkuvuonna lähes 23 prosenttia lähes 900 000 pakettiin.