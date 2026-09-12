OpenAI:lta loppui datakeskuskapasiteetti: Kalleinta ChatGPT Prota ei voi tilata nyt lainkaan

OpenAI on keskeyttänyt kalleimman maksullisen ChatGPT Pro -tilaustason myynnin väliaikaisesti. Yhtiön mukaan sen tuorein tekoälymalli GPT-6 Astra on aiheuttanut "poikkeuksellisen" kuormituspiikin sen laskentainfrastruktuurille.

Tavallisille kuluttajille tarkoitettuja ns. perustason maksullisia tilauksia keskeytys ei siis koske, vaan ainoastaan ChatGPT Pro 20x -tilausta, joka maksaa noin 200 euroa kuukaudessa. Kyseisen tilauksen käyttörajat ovat merkittävästi suuremmat kuin tavallisessa maksullisissa tilauksissa.

OpenAI:n tuotejohtaja Thibault Sottiaux kertoi sosiaalisessa mediassa (linkki ohjaa X/Twitteriin) että Pro 20x -asiakkaat rasittavat OpenAI:n järjestelmiä eniten. Kuten tilauksen nimestä voi päätellä, se sisältää 20 kertaa korkeammat käyttörajat kuin edullisimmassa maksullisessa tilauksessa ja lisäksi tilausmuoto sallii pääsyt kehittyneimpiin GPT-6 Astra -tekoälymallin toimintoihin. Sottiauxin mukaan yhtiö halusi tehdä "pienimmän mahdollisen muutoksen", jolla voidaan säilyttää hyvä käyttökokemus mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle - ja yhtiö päätyi siksi keskeyttämään uusien Pro 20x -tilausten hyväksynnän kokonaan.



Käytännössä muutos tarkoittaa, että uusia Pro 20X -tilauksia ei voi tällä hetkellä ostaa, eikä edullisempien tasojen - kuten Free-, Go-, Plus- tai Pro 5X -tilausten - käyttäjät voi päivittää kalliimpaan Pro 20X -pakettiin. Nykyiset Pro 20x -asiakkaat säilyttävät kuitenkin pääsyn palveluun ja heidän tilauksensa jatkuvat normaalisti. Jos tilaus irtisanotaan, alennetaan tai se päättyy esimerkiksi epäonnistuneen maksun vuoksi, sitä ei voi ostaa uudelleen ennen kuin myynti avataan uudestaan.

Sottiaux kuvaili Astra-malliin kohdistuvaa kiinnostusta ennennäkemättömäksi jopa OpenAI:n omassa historiassa, jossa voimakkaat kasvuvaiheet ovat jo entuudestaan tuttuja. Hänen mukaansa yhtiö "vetää kaikista mahdollisista vivuista" pitääkseen palvelun toimivana, mutta kysyntä on kasvanut tasolle, jolla kapasiteettia joudutaan priorisoimaan. Tavoitteena on varmistaa, että nykyiset käyttäjät saavat jatkossakin luotettavan pääsyn Astraan ja muihin malleihin.