Intel-pohjaisten Maccien tuki päättyi

Yhden aikakauden loppu tapahtui eilen, kun Apple julkisti uuden macOS 27 -käyttöjärjestelmäpäivityksen.

Kyseinen päivitys oli samalla ensimmäinen macOS:n päivitys, jossa ei ole lainkaan tukea Intel-pohjaisille Mac-tietokoneille.

Applehan on vaihtanut tietokoneidensa prosessoriarkkitehtuuria vuosikymmenten aikana useammankin kerran: ensimmäinen suuri siirtymä tapahtui 1990-luvun lopulla, kun Macit siirtyivät Motorolan 680x0 -arkkitehtuurista PowerPC-suorittimiin.

Seuraava suuri siirtymä tapahtuikin sitten vuosina 2005 ja 2006, kun vanhat veriviholliset löivät hynttyyt yhteen ja Macit siirtyivät käyttämään Intelin x86-suorittimia.

Lopulta viimeisin siirtymä tapahtui vuonna 2020, kun Apple siirtyi itse kehittämiinsä, Armin teknologiaan pohjautuviin M-sarjan suorittimiin.



Nyt julkaistu macOS 27 ei siis enää toimi lainkaan vuosien 2006 ja 2019 välillä julkaistuissa Mac-tietokoneissa, joista viimeiseksi jäi vielä vuonna 2021 myynnissä ollut Intelin suoritinta käyttänyt MacBook Pro.

Elektroniikkajätteeseen vanhoja Intel-pohjaisia Macceja ei silti tarvitse kiikuttaa, sillä Apple lupaa tyypillisesti 3 vuoden ajan tietoturvapäivityksiä tietokoneilleen sen jälkeenkin, kun käyttöjärjestelmäpäivityksiä ei ole enää saatavilla.

Lisäksi Intel-pohjaiset Macit voi helpohkosti päivittää pyörittämään vaikkapa Linuxia.

Merkittävämpi muutos, joka koskettaa myös nykyisiä Macien käyttäjiä on kuitenkin tulossa ensi vuoden syksyllä: syyskuussa 2027 julkaistava macOS 28 ei nimittäin enää suostu käynnistämään lainkaan vanhoja, Intel-arkkitehtuurille kehitettyjä sovelluksia. Etenkin harvinaisemmat ajurit ja erilaiset hyvin pienen käyttäjäpiirin käytössä olevat ohjelmistot, joita ei ole päivitetty 2020-luvulla lainkaan lakkaavat siis toimimasta kokonaan nyky-Maceillä tuon jälkeen.