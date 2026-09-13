51 tilauksesta jäi käteen nolla euroa: Ravintoloitsijat saivat tarpeekseen Woltista ja Uber Eatsista

Helsingin Sanomien mukaan kaksi helsinkiläistä ravintolaa on päättänyt lopettaa yhteistyön alan suurimpien toimijoiden Woltin ja Uber Eatsin kanssa, sillä tilauksista ei kalliiden kulujen jälkeen jäänyt yrittäjille mitään käteen.

Helsingin Viikin Latokartanossa toimivan Rondo Beer Housen ravintolapäällikkö Mehmet Oguz avasi Helsingin Sanomille kirjanpitoaan.

Ravintola aloitti yhteistyön Woltin kanssa loppuvuodesta 2025, ja noin yhdeksän kuukauden aikana kertyneistä 275 tilauksesta ravintolalle jäi reilun 4 500 euron myynnistä käteen ainoastaan hieman yli 700 euroa. Noin 15 prosentin osuus myynnistä ei riittänyt edes kattamaan annosten raaka-ainekuluja.

Esimerkiksi toukokuussa ravintola toimitti alustan kautta 51 tilausta, joista tilille jäi pyöreät nolla euroa.

Woltin komission lisäksi kuluja kerryttivät tilauslaitteet sekä sovelluksen sisäinen mainonta, johon saattoi kulua kuukaudessa lähes tuhat euroa ilman toivottua myynnin kasvua.



Kokeilu toukokuussa Suomeen saapuneen Uber Eatsin kanssa jäi sekin lyhyeksi: kahden kuukauden jälkeen Rondo jäi palvelulle 20 euroa velkaa avajaistarjouksen päätyttyä.

Myös Latokartanossa sijaitseva saman omistajan italialainen ravintola Bello irtisanoi sopimuksensa Woltin kanssa komission noustua 28 prosenttiin ja jatkuvien lisämaksujen syötyä katteen.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Maran toimitusjohtaja Timo Lappi vahvisti Helsingin Sanomille, että kyseessä on laajempi ilmiö: ravintoloita ajaa alustoilta pois erityisesti toiminnan kannattamattomuus sekä ruoan laadun heikkeneminen kuljetuksen aikana.

Lapin mukaan kalliit ruokalähettipalvelut ovat olleet yhtenä osasyynä jopa ravintoloiden konkursseihin.

Molemmat ravintolat ovatkin siirtyneet ottamaan tilauksia vastaan suoraan omien verkkosivujensa kautta noudettavaksi tai omalla kuljetuskalustolla toimitettavaksi.

Ravintoloiden ahdinko ja alustapako osuvat mielenkiintoiseen hetkeen, sillä ruoankuljetuspalvelut elävät Suomessa samaan aikaan voimakasta laajentumiskautta.

Foodoran helmikuisen vetäytymisen jälkeen syntynyttä tilaa täyttämään tullut Uber Eats on laajentunut nopeasti jo 15 kaupunkiin ja yli 70 K-kauppaan sekä ottanut pääkaupunkiseudulla käyttöön autonomisia kuljetusrobotteja.

Samaan aikaan markkinoille on noussut kotimainen Swype, joka pyrkii haastamaan perinteisen alustamallin palkkaamalla lähetit suoraan työsuhteeseen.

Laajentumisesta huolimatta alustayhtiöiden kehityskulku asettaa ilmoille kysymyksen siitä, voiko ravintoloiden joukkopako kuljetuspalveluista laajentua, mikäli komissioihin ja hinnoittelurakenteisiin ei tule muutoksia.



Jos näkyvyys sovelluksissa vaatii jatkuvaa mainosrahaa ja ravintolan katteet sulavat laite- ja välityspalkkioihin, kynnys nojata pelkästään omiin tilauskanaviin ja vakiintuneeseen kanta-asiakaskuntaan madaltuu selvästi. Tuhannen euron mainosbudjetilla luulisi myös saavan muulla tavalla parempaa vastinetta kuin yhden tai kahden sovelluksen kautta.