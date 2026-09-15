Päivän diili: Roborockin huipputason roboimuri hurjassa tarjouksessa

Tällä kertaa tarjoustutkaamme osui Roborockin tämän vuoden robotti-imureiden malliston ns. lippulaivamalli, eli mallisotn kärjessä keikkuva Roborock Saros 20.

Pyörivillä moppityynyillä moppaava roboimuri sisältää paperilla kaikki herkut, mitä modernilta huippuluokan roboimurilta sopii toivoakin: se ostaa väistellä kameran avulla lattialle unohtuneet esteet, se pesee moppinsa itse ja se tyhjentää roboimurin pölysäiliön itsestään lataustelakasta löytyvään pölypussiin.

Roborock Saros 20 tuli myyntiin Suomessa maaliskuussa 2026 yhtä aikaa sisarmallinsa, parhaillaan testissämme olevan Roborock Saros 20 Sonicin kanssa.

Robo tuli myyntiin silmiä kirvelevällä 1300 euron hintalapulla, mutta toukokuussa se kävi hetken aikaa noin 1150 euron tarjouksessa. Sen jälkeen hinta pysytteli pitkään päälle tuhannessa eurossa, mutta heinäkuussa roboa sai tarjouksesta 900 eurolla.

Nyt hinta on laskenut kuitenkin alimmalle tasolleen ikinä, sillä Roborock Saros 20 irtoaa 749 eurolla. Toki, hinta on edelleen kova, mutta suurin piirtein tuo on se taso, jolla nykyisin tämän luokan roboimureita edullisimmillaankin myydään.

Tarjous löytyy täältä:



Valitettavasti, kuten todettua, emme ole vielä saaneet arvosteltua Roborock Saros 20:a, mutta aiemmista kokemuksistamme voisimme arvioida, että se on varsin erinomainen kapistus useimpiin koteihin. Ja jättiloikka helpompaan roboarkeen, jos kokemusta on aiemmin lähinnä muutaman vuoden vanhoista tai halvemmista roboimureista.

Mutta verrokkina voinee pitää viime vuonna arvostelussamme käynyttä edeltäjämallia, Roborock Saros 10:ä.





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