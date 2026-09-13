Bändi menetti Instagram-tunnuksensa Metalle
Brittibändi Muse on menettänyt sosiaalisen median tiliensä tunnukset, kun Instagramin, Facebookin ja Threadsin omistava Meta otti tilin omaan käyttöönsä.
Vuonna 1994 perustettu Muse (bändi) oli rekisteröinyt Musen omaksi tavaramerkikseen jo vuonna 1999. Mutta Meta julkaisi aiemmin tällä viikolla oman tekoälyagenttinsa, joka löytyy myös kaikista Metan omistamista sosiaalisen median kanavista - ja jonka nimeksi annettiin sillekin Muse.
Ja mitä ilmeisimmin Meta halusi käyttöön nimenomaan lyhyimmän mahdollisen version tekoälyagentin sosiaalisen median tileistä, eli Meta nappasi itselleen käyttöönsä Musen (bändi) aiemmin joka paikassa käyttämän @muse -tilin.
Siirto tuskin tapahtui aivan puskista ja siihen todennäköisesti liittyy jonkinlainen taloudellinen sopimus, sillä The Independentin mukaan Muse (bändi) vaihtoi sosiaalisen median tiliensä osoitteiksi @museband jo heinäkuussa, eli pari kuukautta ennen Metan Musen (tekoälyagentti) julkistusta.
Ja koska Muse (bändi) omisti tavaramerkin nimeen, on hyvin todennäköistä, että Meta on solminut jonkinlaisen sopimuksen nimen käytöstä muutenkin - välttyen ikäviltä, julkisuutta kerääviltä oikeusjutuilta.
Kumpikaan taho ei ole varsinaisesti kommentoinut muutosta millään tavalla julkisuuteen. Mielenkiintoista muutoksessa on kuitenkin se, että Metan omat käyttöehdot kieltävät yksiselitteisesti käyttäjätilien osoitteiden myynnin.
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