PC-tietokoneet mullistuvat taas? Microsoft järjestää tapahtuman, jonka sisällöstä ei vielä paljoa tiedetä

Microsoft järjestää lokakuun alussa uuden Windowsiin ja Surface-laitteisiin keskittyvän tapahtuman, jossa yhtiö linjaa sen vision, millaiseksi se haluaa PC-tietokoneiden seuraavaksi muovautuvan.

Microsoftin linjaukset siitä, mitä PC-tietokoneiden sisuskaluista täytyy löytyä, ohjaavat valtavasti myös vaikkapa Linuxia käyttävien kuluttajien valintoja, sillä käytännössä kaikki PC-tietokoneita valmistavat yhtiöt noudattavat hyvinkin kuuliaisesti Microsoftin päätöksiä - ja muiden PC-arkkitehtuuria käyttävien käyttöjärjestelmien pitää vain sopeutua tilanteeseen.

Tapahtumaa on markkinoitu etukäteen nimenomaan Windowsiin keskittyvänä tapahtumana - ja se olisi ensimmäinen iso Windowsiin keskittyvä tapahtuma yli kahteen vuoteen. Puhujiksi paikalle saapuvat mm. Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella sekä Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huangin.

Erityisesti Nvidian osallistuminen Windowsiin keskittyvään tapahtumaan on pistänyt huhumyllyt pyörimään. Useissa medioissa (italiaksi) spekuloidaan sillä, että tilaisuudessa julkistettaisiin tarkemmin Nvidian RTX Sparkin toimintaa osana Windowsia ja Microsoftin ekosysteemiä.



RTX Spark on Nvidian alusta - ja samalla "superpiiri" - joka on tarkoitettu aivan tavallisiin läppäreihin ja pöytäkoneisiin, mutta jonka avulla tekoälylaskentaa saataisiin siirrettyä omalla koneella suoritettavaksi, pilvilaskennan sijaan. Piirin on kerrottu olevan jo osana kalleimpia uusia Surface-kannettavia, mutta mitään tietoa hinnoittelusta tai siitä, onko Sparkin tarkoitus tulla myös edullisempiin kannettaviin, ei ole tähän mennessä kerrottu.

Tapahtuma vaikuttaa siis Microsoftin seuraavalta askeleelta tekoälyn vyöryttämiseksi osaksi Windowsia. Copilotin lisääminen aivan kaikkeen mahdolliseen meni jo yhtiön itsensäkin mielestä yli, mutta paikallisen tekoälyn avulla Windowsiin voitaisiin tuoda tekoälytoimintoja, jossa mitään ei siirry käyttäjän tietokoneelta verkkoon - mahdollistaen Windowsiin tiukasti integroidun tekoälyn käytön myös yrityksissä aiempaa joustavammin.

Microsoft on kuluneen vuoden aikana keskittynyt myös Windowsin parantamiseen ja yhtiön on nähty ottaneen selkeän ryhtiliikkeen siinä, miten se suhtautuu Windowsiin ylipäätään. Esimerkiksi ohjelmien käynnistyminen on muuttumassa dramaattisesti aiempaa nopeammaksi ja yhtiö on luvannut "lopettaa Windowsin paskeentumisen" nk. K2-projektin myötä.

Microsoftin tapahtuma järjestetään 7. lokakuuta, jolloin tiedämme lisää, mitä kaikkea Windowsiin on seuraavaksi tulossa - ja mikä Nvidian rooli kokonaisuudessa on.