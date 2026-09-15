Budbeen verkosto kasvaa Länsi-Suomessa: uusia automaatteja valtatie 67:n varrelle

Instabee Groupiin kuuluva logistiikkayhtiö Budbee laajentaa pakettiautomaattiverkostoaan Länsi-Suomessa. Yhtiö on asentanut uudet automaatit Närpiöön, Teuvalle ja Kauhajoelle, ja ne ovat jo otettu käyttöön.

Uudet pisteet vahvistavat Budbeen jalansijaa suurimpien kaupunkialueiden ulkopuolella ja tuovat yhtiön toimitusvaihtoehdot entistä useamman pikkukunnan ja taajaman asukkaan saataville.

Laajentuminen vahvistaa Budbeen kattavuutta valtatie 67:n varrella ja kytkee rannikkoalueen yhtiön nykyiseen verkostoon Kurikassa, Ilmajoella ja Seinäjoella. Uusien automaattien myötä Närpiö, Teuva, Kauhajoki, Kurikka, Ilmajoki ja Seinäjoki muodostavat yhtenäisen nouto- ja toimitusketjun alueella.

Automaatit on sijoitettu paikallisten asiointireittien ja arjen palveluiden läheisyyteen, mikä helpottaa tilausten noutamista ja palauttamista.

Budbeen mukaan laajennuksen taustalla vaikuttavat kasvavat pakettivirrat, joita vauhdittavat erityisesti kansainvälinen verkkokauppa sekä kuluttajien välisten lähetysten (C2C) yleistyminen.



Kapasiteetin lisäämisellä yhtiö valmistelee verkostoaan tulevaisuuden kysyntään ja tarjoaa kuluttajille joustavia kodin ulkopuolisia toimitusvaihtoehtoja lähempänä asuinpaikkoja. Samalla verkkokauppiaille tarjoutuu entistä laajempi tavoittavuus Länsi-Suomessa.

Laajentumisen tavoitteena on taata helpot ja joustavat pakettitoimitukset asuinpaikasta riippumatta, toteaa Instabee Groupin Suomen maajohtaja Oscar Nilsson. Nilsson siirtyi tehtäväänsä hiljattain syyskuun alussa Woltilta, missä hän vastasi viimeksi Wolt Marketin liiketoiminnasta Suomessa. Nilssonin mukaan Närpiön, Teuvan ja Kauhajoen laajennus on jälleen yksi askel kohti vahvempaa ja yhtenäisempää verkostoa koko maassa, mikä palvelee sekä kuluttajia että sujuvaa loppukuljetusta kaipaavia verkkokauppoja.

Tuore avaus on jatkoa yhtiön verkoston kasvattamiselle länsirannikolla, sillä aiemmin tänä vuonna Budbee laajensi palveluitaan myös Oravaisiin, Vöyriin, Uusikaarlepyyhyn, Pietarsaareen ja Kokkolaan.