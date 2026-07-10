EU iski Metaan: Instagramin ja Facebookin loputtomalle vieritykselle ja automaattitoistolle halutaan loppu

Euroopan komissio on todennut alustavasti, että sosiaalisen median jätti Meta rikkoo EU:n digipalvelusäädöstä (DSA).

Tutkinnan kohteena on Facebookin ja Instagramin riippuvuutta aiheuttava suunnittelu, jonka komissio katsoo vaarantavan käyttäjien hyvinvoinnin. Erityisesti syytösten keskiöön ovat joutuneet palveluiden ydintoiminnot, kuten mobiilikäyttäjille erittäin tutut ääretön vieritys, videoiden automaattinen toisto, push-ilmoitukset sekä alustojen pitkälle personoidut suosittelujärjestelmät.





Komission tekemän tutkimuksen mukaan Meta ei ole arvioinut riittävästi riskejä, joita sen sovellussuunnittelu aiheuttaa alaikäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten fyysiselle ja henkiselle terveydelle.

Alustojen algoritmit ja jatkuvasti uutta sisältöä syöttävät ominaisuudet, kuten juuri automaattitoisto ja loputon selaaminen, ruokkivat käyttäjän tarvetta jatkaa ruudun ääressä olemista.

Komissio toteaa tämän siirtävän ihmisen aivot eräänlaiseen autopilottitilaan, mikä puolestaan edistää epäterveellisiä tapoja ja pakonomaista käyttöä. Lisäksi yhtiön katsotaan jättäneen huomiotta saatavilla olleet tiedot siitä, kuinka paljon nuoret viettävät aikaa palveluissa yöaikaan ja miten kelojen ja tarinoiden kaltaisten lyhytvideomuotojen optimointi ajaa palveluiden liialliseen käyttöön.

Komissio tyrmää myös Metan nykyiset suojatoimenpiteet riittämättöminä. Instagramin ja Facebookin ajanhallintatyökalut, jotka ovat teini-ikäisille päällä oletusarvoisesti, ovat liian helposti ohitettavissa, eivätkä ne johda käytön merkittävään vähentämiseen tai hallintaan.

Myös vanhempien valvontatyökalujen tehokkuus ontuu, sillä ne vaativat huoltajilta riittävää teknistä asiantuntemusta sekä huomattavaa aikaa ja vaivaa niiden ymmärtämiseen. Samoin Metan tarjoamat vinkit ja linkit turvallisuuskeskussivun mielenterveysresursseihin katsotaan riittämättömiksi kumoamaan sovellusten sisäänrakennettuja riskejä.

Tilanteen korjaamiseksi EU vaatii Metalta muutoksia sovellusten toimintaan. Komission mukaan keskeiset riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet, kuten automaattinen toisto ja ääretön vieritys, tulisi poistaa käytöstä oletusarvoisesti.





Tämän lisäksi alustoille vaaditaan tehokkaita näytön aikakatkoksia ja suosittelujärjestelmän muokkaamista sellaiseksi, ettei se pyri sitouttamaan käyttäjää yhtä aggressiivisesti.

"Eurooppalaisten fyysisen terveyden ja mielenterveyden suojelun on oltava sosiaalisen median alustojen ensisijainen tavoite. Digipalvelusäädös tarjoaa selkeän kehyksen, jonka avulla alustat voidaan saattaa vastuuseen palvelujensa riippuvuutta aiheuttavasta suunnittelusta ja vaikutuksista. Olemme täysin sitoutuneita lainsäädännön täytäntöönpanoon Euroopassa", kommentoi Henna Virkkunen, teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava johtava varapuheenjohtaja.

Nämä alustavat havainnot ovat osa toukokuussa 2024 käynnistettyä virallista menettelyä, ja ne perustuvat muun muassa Metan sisäisiin asiakirjoihin, riskinarviointiraportteihin sekä laajaan tieteelliseen tutkimukseen ja asiantuntijahaastatteluihin.

Tutkimus kattaa myös huolet alle 13-vuotiaiden iänvarmistustoimenpiteistä, joita koskevat alustavat havainnot hyväksyttiin huhtikuussa 2026, ja komissio jatkaa edelleen erillistä tutkimustaan algoritmien aiheuttamasta sisältökierteeseen joutumista.





Metalla on nyt mahdollisuus puolustautua ja vastata alustaviin päätelmiin kirjallisesti. Mikäli komission näkemykset kuitenkin vahvistetaan lopullisesti, yhtiölle voidaan määrätä sakot, joiden enimmäismäärä on jopa kuusi prosenttia palveluntarjoajan vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta.