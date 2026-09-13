Banaanikärpäsen aivot opetettiin pelaamaan Doomia
Googlen tutkijat onnistuivat syyskuun alussa luomaan täydellisen 3D-mallinnuksen tavallisen aikuisen, koiraspuolisen banaanikärpäsen aivoista.
Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun jonkin kohtuullisen monimutkaisen eläimen koko aivojen rakenne saatiin digitoitua yli 166 000 neuronia sisältäväksi 3D-malliksi. Saavutusta pidetään merkittävän virstanpylväänä aivojen tutkimuksen kannalta ja sen toivotaan auttavan tutkijoita ymmärtämään aivojen toimintaa tarkemmin.
Mutta koska ihmiskunta on... noh, ihmiskunta, niin hieno tieteellinen saavutus valjastettiin myös varsin hämmentävään käyttöön.
Muutamaa päivää myöhemmin ohjelmoija Alex Wormuth kertoi sosiaalisessa mediassa (linkki vie X/Twitteriin) ottaneensa Googlen luoman banaanikärpäsen aivojen mallinnuksen ja opettaneensa sen pelaamaan Doomia.
Koska miksipä ei.
Wormuth kertoo opetusprosessin pohjautuneen aivojen stimulointiin, jossa jokainen pelin ruutu (frame) lähetetään banaanikärpäsen aivojen ulkoisia ärsykkeitä käsitteleville neuroneille. Sen jälkeen tapahtuva aivojen toiminta puolestaan palautetaan takaisin Doomille pelihahmon ohjailuun. Vastaavasti aina kun pelissä onnistutaan vahingoittamaan vihollisia, syötetään aivoille palkitsemista kuvaava ärsyke, joka stimuloi niiden dopamiinille herkkiä soluja.
Banaanikärpäsen Doomin pelaamista voi myös seurata reaaliajassa Wormuthin verkkosivustolla.
Monen kommentoijan mielestä Doomia pelaavan banaanikärpäsen tapauksessa kyseessä on klassinen Torment Nexus -toteutus.
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