EU:n iänvarmennussovellus on teknisesti valmis – Käytössä jo muutamissa maissa, Suomeen myöhemmin

Euroopan komissio on ilmoittanut, että iänvarmennussovellus on nyt teknisesti valmis. Sovellus on osa EU:n laajempaa pyrkimystä suojella alaikäisiä verkossa ja se tarjoaa tavan todentaa ikä paljastamatta käyttäjän henkilöllisyyttä.





Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen kertoivat tänään sovelluksesta lisätietoja. Ensimmäisen kerran sovelluksesta kuultiin viime vuoden kesällä. Muutamissa maissa sovelluksen ensimmäisen version testaaminen jo aloitettiinkin viime vuonna.

Uusi sovellus on suora vastaus digipalvelusäädöksen (DSA) vaatimuksiin. Komissio on viime kuukausina kiristänyt otettaan erityisesti suurista aikuisviihdesivustoista ja sosiaalisen median alustoista, kuten TikTokista ja Metasta, syyttäen niitä riittämättömästä iänvalvonnasta ja koukuttavasta suunnittelusta.

Yksi sovelluksen keskeisimmistä teknisistä ominaisuuksista on niin kutsuttu nollatietotodistus (zero-knowledge proof). Virkkusen mukaan tämä tarkoittaa, että käyttäjä säilyttää täyden hallinnan tietoihinsa.

Sovellus välittää palvelulle vain tiedon siitä, onko käyttäjä yli 18-vuotias. Palveluntarjoaja ei siis saa käyttäjän nimeä, syntymäaikaa tai muita tunnistetietoja. Käyttäjää ei myöskään voida seurata eri sivustojen välillä.





Sovelluksen avoimuutta lisää se, että se on avointa lähdekoodia, mikä mahdollistaa koodin riippumattoman tarkastamisen.

Ursula von der Leyen vertasi uutta iänvarmennusratkaisua pandemian aikana kehitettyyn koronatodistussovellukseen, joka kehitettiin ennätysajassa ja sitä käytettiin laajasti useissa eri maissa.

Sovellus on jo käytössä tai tulossa käyttöön seitsemässä "kärkimaassa": Ranskassa, Tanskassa, Kreikassa, Italiassa, Espanjassa, Kyproksella ja Irlannissa. Nämä maat aikovat integroida ratkaisun osaksi kansallisia digitaalisia lompakoitaan tai julkaista sen erillisenä sovelluksena.

Suomessa hanke on edennyt tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Tietosuojavaltuutetun toimisto vahvisti jo aiemmin, että ikärajan varmentava ratkaisu on tulossa myös Suomeen.





Vuoden 2026 lopussa Suomessa otetaan käyttöön virallinen eurooppalainen digitaalinen identiteettilompakko, josta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Iänvarmennus tulee olemaan yksi lompakon keskeisistä ominaisuuksista digitaalisen henkilökortin rinnalla.