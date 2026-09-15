Steam Frame saapui varattavaksi yli 1 000 euron hintaan – Osto-oikeudet arvotaan

Aiemmin esitellyn langattoman Steam Frame -VR-laitteen myyntiintulo on edennyt varausvaiheeseen, kun Valve on avannut laitteelle varausjärjestelmän.

Laite tulee saataville kahtena eri tallennustilaversiona, joiden hinnat alkavat Suomessa ja muualla Euroopan unionin alueella yli tuhannesta eurosta.

Steam Framesta saapuu tarjolle 256 gigatavun ja 1 teratavun mallit. Pienemmällä tallennustilalla varustetun perusmallin hinta on 1 049 euroa, kun taas 1 teratavun version hinnaksi muodostuu 1 279 euroa.

Laitteen hintaan kuuluu lisäksi Half-Life: Alyx -peli, jonka ostaja voi lunastaa käyttöönsä laitteen asetuksista ensimmäisen sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Kyseessä on Valven kehittämä langaton VR-laite, joka koostuu virtuaalilaseista ja ohjaimista. Steam Frame on suunniteltu erityisesti pelien suoratoistamiseen, ja sillä voi pelata koko Steam-kirjaston valikoimaa niin VR-pelien kuin perinteistenkin pelien osalta. Pelejä on kuitenkin mahdollista asentaa myös paikallisesti laitteen omalle tallennustilalle, ja laitteelle on heti saatavilla yli sata vahvistettua peliä.



Laitteen hankkimiseksi Valve ottaa käyttöön samanlaisen varausjärjestelmän kuin aiemmin Steam Machinen myyntiintulon yhteydessä. Valven mukaan järjestelmän tarkoituksena on tarjota parempi ostokokemus sekä karsia välistävetäjiä ja jälleenmyyntiä. Laitetta ei voi ostaa suoraan verkkokaupasta, vaan halukkaiden on liityttävä varauslistalle.

Varauslistalle voi ilmoittautua 17. syyskuuta kello 20.00 Suomen aikaa saakka. Tämän jälkeen varausjärjestelmä suljetaan ja laitteiden varaus- sekä jonotusjärjestys arvotaan täysin satunnaisesti, joten ilmoittautumisnopeudella ei ole vaikutusta mahdollisuuksiin.

Arvonnan tulokset ilmoitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse vielä 17. syyskuuta. Viestissä kerrotaan, onko käyttäjä päässyt varsinaiseen varausjonoon vai toissijaiselle jonotuslistalle odottamaan mahdollista laitteiden vapautumista.

Varsinaisessa varausjonossa oleville laite on varattu omalla nimellä, ja he saavat sähköpostitse kutsun ostoksen viimeistelemiseksi sitä mukaa, kun laitteita valmistuu toimitettavaksi. Ensimmäinen erä ostokutsuja lähetetään 18. syyskuuta.

Varsinaisen laitepaketin ohella Valve tuo tarjolle erikseen ostettavia virallisia lisävarusteita, joita voi lisätä ostoskoriin ainoastaan ostokutsulinkin kautta.

Tarjolle tulevat 39 euron hintainen 45 watin virtalähde 2,5 metrin latausjohdolla, 69 euroa maksava ergonominen lisävarustepakkaus ohjain- ja lasihihnoineen sekä 59 euron korvaava lisävarustepakkaus vaihtopehmusteilla.